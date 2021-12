DIRETTA/ Vibo Valentia Padova (risultato 0-0) streaming video Rai: primo set, via!

DIRETTA VIBO VALENTIA PADOVA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Si accende finalmente la diretta di Vibo Valentia Padova, sfida della 12^ giornata di campionato e che pure vede oggi la Kioene appena favorita, visto il buon momento dei patavini. La squadra di Cuttini se non altro torna a giocare dopo anche l’ottimo successo conseguito contro Verona nel derby occorso solo in settimana. Vittoria di sostanza, al cui margine pure lo schiacciatore di Padova Loeppky aveva dichiarato sul portale ufficiale della società bianconera:

Diretta Trento Funvic/ Streaming video tv: finale 3° posto Mondiale per Club

“E stata una sfida difficile, non penso che loro abbiano fatto la loro miglior partita ma di sicuro noi li abbiamo messi in grande difficoltà. Abbiamo servito bene e siamo stati sempre concentrati. Io? Penso di aver fatto una buona gara, l’intesa con Zimmermann e gli altri ragazzi sta migliorando di partita in partita”. Vedremo se Padova riuscirà ancora a vincere e se il canadese si metterà ancora in luce favorevolmente: diamo la parola al campo.

DIRETTA/ Civitanova Trento (risultato finale 3-2): la Lube vince al tie-break!

DIRETTA VIBO VALENTIA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibo Valentia Padova sarà trasmessa da Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: vi sarà dunque la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Funvic Sada Cruzeiro/ Streaming video tv: derby brasiliano per la finale

TRE PUNTI DI PESO MA..

Vibo Valentia Padova, diretta dagli arbitri Boris e Cesari, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 11 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Dopo un importante turno infrasettimanale ecco che la Superlega torna sotto ai riflettori con la 12^ giornata e con la diretta tra Vibo Valentia e Padova ci offre un match davvero imperdibile, dove pure i tre punti messi in palio risulteranno fondamentali, pur tra due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi.

Se la classifica della Serie A1 infatti vede la Tonno Callipo e la Kioene a poche distanza, pure è grande il distacco tra le due: ben sette punti solo in graduatoria, oltre a cammini e ambizioni per questa ultima parte del turno di andata di campionato differenti. Pure la sfida che ci farà compagnia questa sera si annuncia davvero brillante: chissà che ci dirà il campo.

DIRETTA VIBO VALENTIA PADOVA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Vibo Valentia e Padova, bella sfida per la 12^ giornata di Serie A1, pure ci pare necessario ora dare un maggior contesto all’incontro che ci attende. Che abbiamo accennato prima questa è sfida che mette in palio tre punti di gran peso, ma tra due società che stanno vivendo momenti diversissimi. Dopo anche il recente successo occorso con Verona, solo pochi giorni fa, la Kioene rimane incollata alla ottava posizione della graduatoria del campionato, non perdendo ancora il treno con le dirette inseguitrici delle solite big. I patavini pure fin qui hanno messo da parte 6 successi e 4 sconfitte con 14 punti in totale: un bottino non eccezionale ma solido e che i bianconeri possono incrementare anche a breve.

Altro percorso per la squadra calabrese , che invece rimane al penultimo gradino della lista di Superlega, con appena sette punti messi da parte e un filotto di ben 4 insuccessi di fila che stanno preoccupando e non poco la panchina di Valerio Baldovin. Per Vibo Valentia pure ancora nulla è perduto, considerando che alcune dirette rivali non sono poi così lontane: urge però cambiare ritmo fin da subito per provare a salvare la stagione 2021-22 almeno nel turno di ritorno del campionato. E chissà che la giusta occasione per voltare pagina sia già questa sera: staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA