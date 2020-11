Diretta Vibo Valentia Perugia/ Streaming video Rai: sfida nella Top 3! (volley)

DIRETTA VIBO VALENTIA PERUGIA: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Vibo Valentia Perugia, che sarà diretta dagli arbitri Stefano Caretti e Stefano Cesare, si gioca alle ore 18:00 di domenica 29 novembre presso il PalaMaiata: siamo arrivati alla prima giornata nel girone di ritorno della SuperLega 2020-2021 di volley. La 12^ giornata ci presenta una partita assolutamente intrigante: la Sir Safety infatti è la prima in classifica e la principale favorita per lo scudetto, ma non è ancora riuscita a staccarsi dalla concorrenza e quindi sa che questo pomeriggio dovrà provare a prendersi una vittoria anche senza giocare il tie break. Dall’altra parte però c’è una Tonno Callipo che rappresenta la grande sorpresa del torneo: realtà ormai abituata a questo livello, occupa la terza posizione nella graduatoria e, anche se ha giocato una gara in più delle altre tre che si trovano nella Top 4, ha legittime ambizioni di centrare almeno una semifinale, per poi esplorare un eventuale traguardo mai centrato prima e che sarebbe dunque epocale. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Vibo Valentia Perugia; nel frattempo possiamo provare a fare una valutazione più approfondita circa i temi principali legati a questa partita.

VIBO VALENTIA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibo Valentia Perugia sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +: un appuntamento che sarà dunque in chiaro per tutti semplicemente accedendo al digitale terrestre, e visitando i canali 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre possibile seguire la partita di volley SuperLega anche in diretta streaming video, servizio fornito dalla stessa televisione di stato tramite la visita (senza costi aggiuntivi) al sito di RaiPlay, con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIBO VALENTIA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Vibo Valentia Perugia ci presenta dunque un match intrigante: il passo della Sir Safety resta quello che ci aspettavamo, sono arrivate otto vittorie in 9 partite e i successi sono maturati tutti in un massimo di quattro set, a conferma di come gli umbri siano ancora la squadra da battere. Civitanova però ha ottenuto lo stesso record, anche se ha ottenuto un successo al tie break e dunque ha un punto in meno; alle loro spalle arriva proprio una Tonno Callipo che, prendendosi un’affermazione nella gara di oggi, potrebbe riuscire ad accorciare ulteriormente la classifica mantenendo anche le distanze da Modena che, almeno sulla carta, sarebbe la titolare del terzo posto avendo due punti e una partita in meno dei calabresi. Insomma, se negli anni scorsi avremo definito questa partita come scontata, adesso non possiamo certo fare altrettanto: sarà davvero interessante stare a vedere se Perugia riuscirà a superare questo test probante, o se Vibo Valentia passerà un esame di maturità che potrebbe definitivamente inserirla tra le grandi, almeno con riferimento a questa stagione.

