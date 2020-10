Diretta Vibo Valentia Piacenza/ Streaming video Rai: Bernardi cerca il riscatto

DIRETTA VIBO VALENTIA PIACENZA: EMILIANI IN CRISI NERA!

Vibo Valentia Piacenza, diretta dagli arbitri Saltalippi e Brancati, è la partita in programma oggi, sabato 24 ottobre tra le mura del PalaMaiata di Vibo Valentia: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ dunque con un big match da centro classifica che apriamo la 7^ giornata del campionato della Serie A1 di volley maschile: la diretta tra Vibo Valentia e Piacenza, si annuncia infatti come partita di grande spettacolo e dall’esito affatto scontato, benchè le due squadre stiano ora vivendo momenti molto differenti. Da un parte ecco i padroni di casa di mister Baldovin, veramente in grandissima condizione in questa parte della stagione, pur dopo il passo falso al debutto contro Modena. Diversissimo il momento invece della Gas Sales di Bernardi: Mister Secolo è alle prese con una brutta crisi dello spogliatoio biancorosso e punta alla sfida di questa sera per ripartire dopo tante delusioni.

DIRETTA VIBO VALENTIA PIACENZA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Vibo Valentia Piacenza sarà visibile in diretta tv e per la precisione sulla tv di stato al canale 57 Raisport + HD: garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita di volley femminile, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA VIBO VALENTIA PIACENZA: IL CONTESTO

Sarà sfida veramente interessante quella di questa sera, specie se la inseriamo nel contesto della 7^ giornata del campionato della Serie A1 di volley maschile. Con la diretta tra Vibo Valentia e Piacenza la formazione di Baldovin avrà infatti la bella occasione di raggranellare ancora altri punti in vetta alla classifica: la squadra della Tonno Callopo infatti è al momento 4^ forza del campionato, con ben 10 punti messi da parte e un tabellino eccezionale, dove si contano ben 4 successi di fila rimediati. Una partenza eccezionale dunque per i calabresi, che nelle ultime stagioni erano invece abbonati ai gradini più bassi. Non è invece la posizione che si aspettavano di occupare i piacentini, oggi solo alla ottava piazza della graduatoria, Pur con l’arrivo di Bernardi infatti la Gas sales proprio non riesce a decollare, e alla vigilia della 7^ giornata ha messo a tabella appena un solo successo (contro Cisterna) e 5 sconfitte (dove pure ha strappato qualche punto ai tie break). Ma a Mister Secolo si sa, perdere non piace e siamo sicuri che per la sfida di questa sera ha preparato qualche mossa a sorpresa, per risvegliare i suoi e riportarli al successo.

