Diretta/ Vibonese Avellino (Serie C) streaming video DAZN: calabresi per la salvezza

DIRETTA VIBONESE AVELLINO: OSPITI FAVORITI!

Vibonese Avellino, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Calabresi in campo alla rincorsa di una salvezza difficile dopo gli ultimi risultati, ma alla quale i rossoblu hanno dimostrato di credere dopo l’ultimo pareggio sul difficile campo del Palermo. Vibonese sempre quintultima a -3 da Turris e Potenza, con la situazione complicata dagli ultimi successi di Bisceglie e Cavese che potrebbero veder confermati i play out che stavano diventando in bilico, viste le grandi distanze tra le squadre in coda alla classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: lotta nel girone B, live score

In questo scenario l’Avellino non vorrà certo ricoprire il ruolo dello sparring partner, gli irpini si sono dimostrati competitivi per la B e se non ci fosse stata la Ternana dei record probabilmente avrebbero raggiunto l’obiettivo. Sarà però ora fondamentale chiudere per il secondo posto che, con 7 punti a 3 giornate dalla fine, sembra comunque una formalità per i biancoverdi, che sono però reduci da 2 sconfitte consecutive in trasferta subite contro Catania e Ternana, pur essendo tornati alla vittoria lo scorso weekend in casa contro il Bari.

Diretta/ Ravenna Perugia (Serie C) streaming video DAZN: tra sogno e incubo

DIRETTA VIBONESE AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Avellino è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE AVELLINO

Le probabili formazioni della sfida tra Vibonese e Avellino allo stadio Luigi Razza. I padroni di casa allenati da Giorgio Roselli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Marson; Sciacca, Vergara, Bachini; Ciotti, Cattaneo, Pugliese, Statella, Mahrous; Spina, Parigi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Piero Braglia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella.

Diretta/ Monopoli Casertana (risultato finale 0-1): Cuppone firma il colpo!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Vibonese Avellino, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3.50 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.10 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.10 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA