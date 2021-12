DIRETTA VIBONESE AVELLINO (RISULTATO FINALE 0-1): PUNTI PESANTI PER GLI IRPINI

L’Avellino si porta via una vittoria pesante dallo stadio Razza di Vibo Valentia, 0-1 il risultato con il gol di Carriero nel primo tempo capitalizzato al meglio dalla formazione irpina. Gli ultimi assalti calabresi non vanno a segno con l’Avellino che difende bene, c’è tempo per un’altra ammonizione comminata a Polidori, ma gli ospiti resistono e ottengono una vittoria di misura che li lancia sempre più in zona play off mentre la classifica per la Vibonese si fa sempre più complicata. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA VIBONESE AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Avellino non sarà garantita oggi pomeriggio, di conseguenza questa sarà una delle partite di Serie C visibili solamente tramite la diretta streaming video fornita da Eleven Sports per tutti gli incontri della terza serie del calcio italiano, su abbonamento o acquistando il singolo evento.

NGOM PERICOLOSO

Nella ripresa la Vibonese prova a cambiare passo a caccia del pareggio, con l’Avellino costretto a coprire con attenzione nella propria metà campo. Ancora Ngom pericoloso al 13′ con un colpo di testa da buona posizione che finisce di poco fuori, quindi al 16′ esce Bellini ed entra Tumbarello tra i padroni di casa, mentre al 18′ gli irpini richiamano in panchina Carriero e Matera inserendo in campo Aloi e Micovschi. Al 26′ c’è un’ammonizione per Maniero, ma i biancoverdi mantengono il prezioso vantaggio di misura sui calabresi. (agg. di Fabio Belli)

COLPISCE CARRIERO!

Viene ammonito anche Carriero nell’Avellino ma è proprio lui a trovare il gol del vantaggio al 35′, portando gli irpini avanti nel punteggio allo stadio Razza. Tra le fila degli irpini c’è un cartellino giallo anche per Dossena, ma al 44′ i calabresi vanno molto vicini al pari con una gran botta di Ngom che si stampa sulla traversa. Si va al riposo ma prima c’è un’altra ammonizione per Mahrous nella Vibonese, partita abbastanza nervosa a livello agonistico ma all’intervallo è l’Avellino ad essere in vantaggio di misura. (agg. di Fabio Belli)

MANIERO, DOPPIA CHANCE

Buona partenza per l’Avellino che cerca di aggredire subito la Vibonese e ha una doppia chance con Maniero, che al 140′ non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da buona posizione e al 21′ cerca la soluzione di potenza, calciando però di nuovo sul fondo. Il primo ammonito della partita è invece Ciotti tra i padroni di casa, sanzionato al 23′. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Vibonese: Marson; Mahrous, Polidori, Risaliti, Gelonese, Grillo, Ngom, Bellini, Ciotti, Cattaneo, Golfo. All. Gaetano D’Agostino. Avellino: Forte; Tito, Kanoute, Dossena, Di Gaudio, Maniero, Carriero, Matera, Ciancio, D’Angelo, Silvestri. All. Piero Braglia. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA

Partita certamente intrigante, Vibonese Avellino avrà inizio tra pochissimi minuti: la formazione calabrese padrona di casa affronta gli ospiti campani, andiamo allora a presentare mediante le statistiche il cammino delle due formazioni nella prima parte del girone C della Serie C 2021-2022. Obiettivi stagionali opposti per le due formazioni, con il team calabrese a caccia del mantenimento della categoria e quello irpino con ambizioni di play-off promozione. E finora il torneo ha confermato queste idee.

I rossoblu sono tornati al successo casalingo contro il Campobasso (2-0) dopo quasi due mesi da quello, con lo stesso punteggio, con il Latina. Per loro due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, con nove gol realizzati e 12 incassati. Biancoverdi rocciosi in trasferta: dunque vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, con 8-7 nel computo delle reti. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Vibonese Avellino comincia davvero!

I TESTA A TESTA

Leggiamo i numeri che ci portano alla diretta di Vibonese Avellino con i precedenti tra le due squadre. In Calabria la partita si è giocata per 3 volte col bilancio che è perfettamente in equilibrio. Si parla infatti di 1 vittoria a testa e 1 pareggio. La Vibonese non vince contro questo avversario dall’ultimo turno, una gara disputata lo scorso aprile e terminata col risultato finale di 2-0. I padroni di casa erano riusciti a sbloccare il match al minuto 19 con Pugliese con raddoppio al minuto 96 a gara ormai terminata con l’appena entrato Tumbarello.

I lupi biancoverdi non vincono a Vibo dal settembre 2019 quando il match terminò 0-1. La partita in quel caso fu decisa da un gol di Rossetti al minuto 76. Gli ospiti vinsero anche terminando la gara in dieci contro undici per i due cartellini gialli che portarono all’espulsione al minuto 84 di Luis Alfageme. Interessante è anche il pareggio per 1-1 che ci porta più indietro nel tempo precisamente all’aprile del 2011.

VIBONESE AVELLINO: OSPITI FAVORITI!

Vibonese Avellino, in diretta dallo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre 2021, si giocherà per la diciottesima giornata del girone C di Serie C e basta dare uno sguardo alla classifica per capire che le ambizioni delle due formazioni sono molto diverse. La diretta di Vibonese Avellino vedrà infatti affrontarsi i padroni di casa calabresi che sono fanalino di coda con soli 13 punti e gli ospiti irpini che a quota 28 punti cercano un posto da protagonisti in zona playoff.

La Vibonese ha comunque dimostrato di essere ancora viva e combattiva vincendo per 2-0 contro il Campobasso domenica scorsa, di conseguenza cercherà di dare continuità per risalire la corrente, anche se contro l’Avellino. Dal canto loro, gli irpini arrivano dal pareggio per 1-1 contro la capolista Bari e, affrontando oggi l’estremo opposto della classifica, sicuramente cercheranno di tornare alla vittoria. Cosa succederà in Vibonese Avellino?

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE AVELLINO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Vibonese Avellino. I padroni di casa calabresi allenati da Gaetano D’Agostino potrebbero proporre il seguente modulo 3-5-2: Marson in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Mahrous, Polidori e Risaliti; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Senesi, Grillo, Basso, Bellini e Cattaneo possibili titolari; Golfo e Sorrentino sono infine i favoriti per formare la coppia d’attacco.

La replica dell’Avellino di Piero Braglia potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili interpreti: Forte in porta; difesa a quattro composta da Ciancio, Silvestri, Dossena e Tito; nel terzetto di centrocampo favoriti Carriero, Matera e D’Angelo; nel tridente offensivo dovrebbero invece giocare dal primo minuto Kanoute, Maniero e Di Gaudio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Vibonese Avellino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono sicuramente favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 è quotato a 2,00 mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga della Vibonese.



