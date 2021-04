Diretta Vibonese Bari/ Streaming video tv: galletti per trovare continuità (Serie C)

DIRETTA VIBONESE BARI: PARTITA DELICATA PER I ROSSOBLU

Vibonese Bari, che verrà diretta dal signor Marco Ricci, si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 aprile: allo stadio Luigi Razza arrivano i galletti, per la 34^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Ormai le speranze del Bari di prendersi il secondo posto nel girone C sono ridotte al lumicino: certo il miracolo di riprendere l’Avellino è ancora possibile ma il ko di Catanzaro, cui ha fatto seguito la vittoria sulla Paganese, sembra aver costretto i pugliesi a blindare la terza posizione, cosa che comunque non cambia troppo il fatto di dover cercare la promozione attraverso i playoff.

La Vibonese può ancora salvarsi senza passare dagli spareggi: nell’ultimo turno ha centrato un grande colpo battendo il Teramo in casa e ora, per arrivare davvero a evitare il playout, ha bisogno di ripetersi contro una squadra che ha comunque maggiore potenziale, anche se non di rado ha giocato molto al di sotto delle sue possibilità. Aspettando la diretta di Vibonese Bari, proviamo ora a capire in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIBONESE BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Bari non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare, che da questa stagione ha aperto anche al campionato di Serie C; naturalmente esiste la classica alternativa rappresentata dal portale Eleven Sports, che possiamo considerare la casa della terza divisione e che fornirà tutte le partite di campionato in diretta streaming video. Per accedere alle immagini potrete abbonarvi al servizio oppure scegliere di volta in volta di acquistare il singolo match, su cui all’inizio dell’anno sportivo è stato fissato un prezzo che non varierà salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE BARI

Per Vibonese Bari Giorgio Roselli potrebbe confermare in toto il 5-3-2 che ha vinto domenica scorsa: quindi avremo Marson tra i pali con tre centrali difensivi che saranno Bachini, Vergara e Vitiello mentre i laterali saranno bloccati, con Sciacca e Mahrous che avranno le due maglie. In mezzo al campo ecco Cattaneo e Laaribi, con Statella: può essere anche un 3-4-1-2 in fase d’attacco perché Statella alza la sua posizione andando a supportare i due attaccanti, cioè Plescia (11 gol in campionato) e Spina che si deve guardare dalla concorrenza di Parigi. Nel Bari di Massimo Carrera mancheranno De Risio e Cianci: nel settore di mezzo Lollo si piazzerà al fianco di Raffaele Bianco (in gol una settimana fa) mentre in attacco sarà confermato Antenucci – in vantaggio su Candellone – con D’Ursi che potrebbe prendere il posto di Mercurio e agire tra le linee con il supporto di Marras e Rolando dalle corsie esterne. In difesa invece dovrebbe essere tutto confermato: Minelli e Di Cesare i centrali davanti al portiere Frattali, Semenzato e Marco Perrotta i laterali bassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Vibonese Bari abbiamo le quote ufficiali che sono state emesse, tra gli altri bookmaker, dall’agenzia Snai: andiamo subito a vedere cosa ci dicono per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,45 volte quanto puntato; il segno 2 regola il pareggio e vale 3,30 volte la vostra giocata, mentre con il segno 2 per il successo della squadra ospite la vostra vincita ammonterebbe a 2,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



