Diretta Vibonese Casertana/ Streaming video tv: big match al Luigi Razza (Serie C)

Vibonese Casertana, diretta dall’arbitro Enrico Maggio, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Dopo aver battuto il Picerno in casa, i calabresi hanno dimostrato di aver ritrovato una buona continuità con un pareggio esterno, strappato peraltro nei minuti di recupero, sul campo della Viterbese. Vibonese al momento al confine della zona play out in una classifica comunque ancora molto ristretta. La Casertana sarà un test di livello considerando che con l’ultimo successo interno contro il Catanzaro i campani hanno agganciato il sesto posto in classifica. Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Potenza la Casertana è apparsa in costante crescita, e quello ottenuto contro i calabresi è stato il sesto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Ginestra.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE VIBONESE CASERTANA

La diretta tv di Vibonese Casertana non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CASERTANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Vibonese Casertana, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 4-3-3 per la Vibonese guidata in panchina da Giacomo Modica, schierata con: Greco, Tito, Malberti, Allegretti, Ciotti, Tumbarello, Berardi, Bubas, Redolfi, Petermann, Prezioso. 3-4-3 per la Casertana allenata da Ciro Ginestra in campo con: Crispino; Rainone, Silva, Caldore; Longo, Santoro, D’Angelo, Paparusso; Starita, Castaldo, Zito.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Vibonese Casertana, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella umbra: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.65 volte la somma investita, mentre viene offerta a 2.50 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.05 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.25 e under 2.5 quotato 1.55.



