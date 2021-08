Diretta/ Vibonese Catania streaming tv: voltare pagina (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA VIBONESE CATANIA

Vibonese Catania, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Obiettivo voltare pagina per entrambe le formazioni. La Vibonese ha scelto Gaetano D’Agostino per cercare di rilanciare le proprie ambizioni, nella scorsa stagione il club calabrese ha vissuto qualche difficoltà in più del previsto, anche se alla fine è arrivata la salvezza. Per i rossoblu però l’obiettivo era un inserimento in zona play off e dopo l’ottima esperienza a Lecco, D’Agostino prova a rilanciare il progetto del club.

Il Catania ha dovuto vivere un’estate travagliata dal punto di vista societario, i rossoazzurri alla fine ripartono con Francesco Baldini in panchina e vogliono provare a stabilizzare una situazione che li vede però impantanati da diverse stagioni in terza serie. La Coppa Italia di Serie C rappresenta un trampolino per trovare la miglior forma a inizio stagione ma è chiaro che per gli etnei l’obiettivo primario sia il rilancio in campionato.

DIRETTA VIBONESE CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Catania non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CATANIA

Le probabili formazioni di Vibonese Catania, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Gaetano D’Agostino schiererà la squadra con un 4-2-4 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mengoni; Ciotti, Polidori, Vergara, Mahrous; Cattaneo, Basso; Spina, Grillo, Persano, N’Gom. Risponderà il Catania allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Stancampiano; Calapai, Sales, Monteagudo, Pinto; Izco, Maldonado, Provenzano; Piccolo, Reginaldo, Russini.

