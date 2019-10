Diretta Vibonese Catania/ Streaming video tv: quote, etnei favoriti (Serie C)

Vibonese Catania, partita diretta dal signor Luca Zufferli, si gioca per la decima giornata del girone C nel campionato di Serie C 2019-2020: al Luigi Razza si scende in campo alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre. Gli etnei hanno bisogno di punti: la vittoria di misura contro il Picerno ha rilanciato le ambizioni di una squadra che ancora una volta è tra le principali candidate alla promozione diretta, ma che perdendo sul campo della Ternana si era leggermente staccata dalle prime posizioni della classifica e adesso cerca giustamente di non rimanere indietro, consapevole che una rimonta sarebbe complessa. I padroni di casa della Vibonese cercano invece una vittoria di prestigio per allontanarsi dalla zona playout; finora il campionato dei rossoblu è stato discreto, ma i sei gol incassati a Francavilla Fontana rischiano di pesare parecchio a livello psicologico. Ci mettiamo allora nell’attesa della diretta di Vibonese Catania, e nel frattempo possiamo valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Catania non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CATANIA

Giacomo Modica dovrà rinunciare al suo regista Petermann in Vibonese Catania: spazio probabilmente a Pugliese, che giocherà davanti alla difesa con la conferma di Prezioso e Tumbarello come mezzali. In difesa Redolfi e Altobello proteggeranno Greco mentre sugli esterni agiranno Ciotti e Tito, quest’ultimo reduce dalla doppietta di domenica scorsa. Nel tridente offensivo Allegretti e Bubas dovrebbero essere confermati; cercano invece una maglia Emmausso e Taurino, uno dei due potrebbe essere titolare. Il Catania di Angelo Camplone sarà schierato con lo stesso 4-3-3: davanti a Furlan ci saranno Tommaso Silvestri e Mbende, sugli esterni Calapai e Pinto. Lodi naturalmente tiene in mano le redini del centrocampo; le mezzali dovrebbero essere nuovamente Llama e Giuseppe Rizzo anche se Welbeck avanza la sua candidatura, così come Catania che potrebbe avere il posto da esterno destro nel tridente. Curiale e Di Piazza sono in ballottaggio per il ruolo di centravanti; Mazzarani, matchwinner nell’ultima giornata, dovrebbe essere confermato a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Vibonese Catania è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria è quella in trasferta, che ha un valore sul segno 2 che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno X per il pareggio corrisponde ad una vincita di 3,25 volte la puntata, mentre il successo interno dei calabresi vi farebbe intascare una somma che ammonta a 3,00 volte la vostra giocata.



