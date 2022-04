Diretta/ Vibonese Catanzaro streaming video e tv. Conta solo per gli ospiti (Serie C)

DIRETTA VIBONESE CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Vibonese Catanzaro, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valida per la 38^ giornata di Serie C. Sfida che conta solo per gli ospiti in termini di classifica, con la Vibonese già retrocessa e che, per l’eccessiva distanza dal Potenza, ha perso la possibilità di disputare i play out anche dopo l’esclusione del Catania dal campionato che aveva rimesso in gioco i calabresi.

Il Catanzaro con una vittoria sarà sicuro del secondo posto, risultato che sarebbe molto importante vista la concorrenza con Avellino e Palermo ancora col fiato sul collo dei giallorossi, vincenti però nelle ultime due partite di campionato. All’andata 1-1 tra le due squadre allo stadio Ceravolo, l’11 ottobre 2020 nell’ultimo precedente a Vibo pari a reti bianche tra le due formazioni in questo derby calabrese.

DIRETTA VIBONESE CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Vibonese Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Nevio Orlandi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mengoni; Risaliti, Suagher, Polidori, Corsi; Zibert, Gelonese; Spina, Basso, Grillo; Curiale. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Scognamillo, De Santis, Gatti; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vibonese Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vibonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.28.

