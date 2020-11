Diretta Vibonese Foggia/ Streaming video tv: al Razza per il recupero (Serie C)

DIRETTA VIBONESE FOGGIA: RILANCIO POSSIBILE PER ENTRAMBE

Vibonese Foggia sarà una partita diretta dal signor Marco Emmanuele, e che si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre: si recupera per la nona giornata del girone C di Serie C 2020-2021, e dunque potremo avere un’altra risposta su quelle che sono le ambizioni dei satanelli. Ritrovatisi in terza divisione per l’esclusione del Bitonto, hanno approcciato male la stagione ma poi hanno dimostrato di poter svoltare, il pareggio contro la Virtus Francavilla lo scorso weekend ha comunque dato un punto utile a confermarsi in zona playoff ed è chiaro che adesso ci si aspetti un salto di qualità. Non sarà facile però espugnare il Luigi Razza: la Vibonese è una squadra solida che è già riuscita ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, e sta dimostrando di poter fare risultati importanti. Domenica scorsa ha perso a Monopoli e vuole ripartire di slancio in questo recupero; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Vibonese Foggia, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione sulle decisioni da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIBONESE FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vibonese Foggia: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE FOGGIA

Angelo Galfano punta sul 3-5-2 in Vibonese Foggia: Parigi si candida a una maglia in attacco ma dovrà scalzare Plescia o Statella e non sarà facile visto che questi due sono ancora in vantaggio, allo stesso modo c’è Filippo Berardi per la corsia destra (in luogo di Ciotti) mentre in mezzo al campo è Prezzabile a poter sostituire Pugliese o Tumbarello, ma rischia il posto per turnover anche Laaribi. In difesa dovrebbe essere tutto confermato: Mengoni andrà tra i pali, davanti a lui avremo una linea a tre formata da Mahrous, Bachini e Sciacca. Per Marco Marchionni il modulo è speculare, e anche qui potrebbero esserci dei cambi: in difesa Anelli può tornare titolare al posto di Germinio piazzandosi tra Del Prete e Gavazzi (con Fumagalli in porta), ma può anche giocare in mezzo al campo dando respiro a Rocca, con Raggio Garibaldi che invece punta una maglia sulla mezzala (in alternativa ci sono Garofalo e Salvi). Kalombo e Di Jenno possono avere un turno di riposo con Regoli e Aramini pronti a dire la loro sugli esterni, Curcio e D’Andrea restano favoriti su Ibourahima Baldé e Dell’Agnello per operare davanti a tutti.

QUOTE E PRONOSTICO

Vibonese Foggia è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,25 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 3,10 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



