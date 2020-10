Diretta/ Vibonese Juve Stabia, streaming video tv: 2 ko per le vespe (Serie C)

DIRETTA VIBONESE JUVE STABIA: RISCATTO PER I CAMPANI?

Vibonese Juve Stabia, diretta dal signor Cudini di Fermo, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Liguori di Torre del Greco. Le due squadre stanno vivendo un momento diametralmente opposto in questo avvio di stagione. I calabresi hanno iniziato il loro cammino nel migliore dei modi, espugnando il campo della Cavese, piegata da una rete di Mattei a ripresa inoltrata. Per la Juve Stabia c’è stato invece da fare subito i conti con un doppio ko, lo scivolone interno tra le mura amiche dello stadio Menti contro il Monopoli e, successivamente, il ko in Coppa Italia contro il Pisa, squadra di categoria superiore che non ha avuto problemi a sbarazzarsi con un secco 2-0 delle Vespe che, appena retrocesse dal campionato cadetto, dovranno lanciare altri segnali se vorranno sperare di competere per un’immediata risalita.

DIRETTA VIBONESE JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Vibonese Juve Stabia, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE JUVE STABIA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Vibonese e Juve Stabia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Angelo Galfano con un 4-3-3: Mengoni; Mattei, Redolfi, Bachini, Mahrous; Ambro, Vitiello, Pugliese; Berardi, Parigi, Tumbarello. Gli ospiti guidati in panchina da Padalino affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Tomei; Todisco, Troest, Allievi, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Mastalli; Bentivegna, Golfo, Romero.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Vibonese Juve Stabia grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,45, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,15, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,80 la posta scommessa.



