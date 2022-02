Diretta/ Vibonese Messina streaming video tv: Calabresi alle strette (Serie C)

DIRETTA VIBONESE MESSINA: CHI ROMPERÀ L’EQILIBRIO?

Vibonese Messina, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Calabresi alle strette e sempre più in difficoltà all’ultimo posto in classifica, l’arrivo di Nevio Orlandi in panchina non ha portato l’auspicata svolta e la Vibonese dopo l’ultimo 1-3 subito a Castellammare di Stabia resta a -4 dal penultimo posto, seppur con una partita disputata in meno.

L’ultimo turno di campionato ha visto il Messina ridurre da 7 a 4 la distanza dalla salvezza diretta, approfittando del ko del Campobasso contro il Monterosi Tuscia e infilando in casa contro il Monopoli la seconda vittoria consecutiva. Pari senza reti nel match d’andata tra le due squadre disputato a Messina, a Vibo le due squadre non si affrontano in campionato dal 4 marzo 2018, 2-0 per la Vibonese il risultato in quell’occasione.

DIRETTA VIBONESE MESSINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Vibonese Messina di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Vibonese Messina, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Nevio Orlandi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi, Gelonese, Cattaneo, Bellini, Mahrous; Volpe, Sorrentino. Risponderà il Messina allenato da Ezio Raciti con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Lewandowski; Angileri, Carillo, Celic; Goncalves, Fofana, Rizzo, Damian, Fazzi; Balde, Adorante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vibonese Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vibonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



