Diretta/ Vibonese Monopoli (Serie C) streaming video e tv. Calabresi in affanno

Vibonese Monopoli, martedì 16 marzo 2o21 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Calabresi ormai da tempo in affanno in questo campionato, reduci da una serie di ben 16 partite senza vittorie. Anche se la Vibonese ha comunque pareggiato le ultime 5, compresa quella di sabato scorso in casa del Potenza, un 2-2 che ha quantomeno lasciato la formazione rossoblu a -1 dalla salvezza diretta. Non sarà sicuramente un cliente facile il Monopoli che in questa seconda metà della stagione sta ritrovando forma e motivazione. I Gabbiani hanno interrotto la striscia di risultati utili dell’Avellino, riacciuffato nel recupero nel turno di sabato scorso, e si sono portati ora a -4 dalla zona play off, che sembrava impossibile riacciuffare ancora all’inizio di questo 2021. Ma questa può essere la vera partita-bivio nella stagione degli uomini guidati in panchina da Beppe Scienza: come una vittoria rilancerebbe i pugliesi tra le prime 10 posizioni, una sconfitta porterebbe la Vibonese stessa, e dunque potenzialmente la zona play out, a sole 3 lunghezze di distanza.

Diretta/ Fermana Triestina (risultato 2-0) streaming video tv: Urbinati e Neglia!

DIRETTA VIBONESE MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Monopoli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE MONOPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Vibonese e Monopoli presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. I padroni di casa allenati da Giorgio Roselli scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Marson; Ciotti, Bachini, Redolfi, Sciacca; Laaribi, Cattaneo, Tumbarello, Mahrous; Berardi, Plescia. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Beppe Scienza con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Satalino; Viteritti, Bizzotto, Riggio; Zambataro, Piccinni, Iuliano, Vassallo, Liviero; Soleri, Starita.

VIBONESE MONOPOLI: QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Vibonese e Monopoli, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.65 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.80 volte la posta scommessa.

Diretta/ Livorno Grosseto (Serie C) streaming video tv: labronici appesi a un filo

Pubblicità

© RIPRODUZIONE RISERVATA