Diretta Vibonese Potenza/ Streaming video tv: emergenza calabrese (Serie C)

DIRETTA VIBONESE POTENZA: CALABRESI IN CRISI PER IL COVID

Vibonese Potenza, in diretta dallo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, si gioca per l’undicesima giornata del girone C della Serie C 2020-2021 alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 15 novembre 2020. Inutile nasconderlo, la diretta di Vibonese Potenza spicca soprattutto per le enormi difficoltà vissute dalla squadra calabrese nelle ultime settimane: una pioggia di rinvii dettati dal Covid e di conseguenza appena sei partite giocate, l’ultima delle quali fu il pareggio per 2-2 contro la Viterbese. Era domenica 25 ottobre, sono ormai passate ben tre settimane e questo dato non richiede ulteriori commenti per descrivere la particolarità della situazione della Vibonese, che spera almeno di tornare a giocare oggi. Di fronte ecco un Potenza che ha avuto finora un cammino molto più regolare (nove partite giocate) ma di certo non molto soddisfacente: per i lucani infatti solamente 9 punti in classifica e mercoledì nel turno infrasettimanale una sconfitta casalinga per 1-4 contro il Bari. Il Potenza approfitterà dei guai della Vibonese per rilanciarsi?

DIRETTA VIBONESE POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Potenza non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE POTENZA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Vibonese Potenza, è ovvio che per i calabresi le scelte siano dettate dalla disponibilità o meno dei giocatori causa positività al Coronavirus e anche dalla loro condizione di forma. Anche chi è sano, si è allenato poco di recente e non gioca da tre settimane: questi sono i nodi da sciogliere per mister Angelo Galfano. Per il Potenza di mister Ezio Capuano se non altro le informazioni sono molto più recenti, anche se di certo non esaltanti contro il Bari. Si potrebbe comunque disegnare di partenza il modulo 3-5-1-1 con Marchegiani in porta; Coccia, Di Somma e Conson nella difesa a tre; folta linea di centrocampo a cinque formata da Viteritti, Coppola, Sandri, Ricci e Panico da destra a sinistra; infine Compagnon in appoggio alla prima punta Cianci, terminale del reparto offensivo.

