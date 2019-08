Diretta Vibonese Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: big match Coppa Italia Serie C

Vibonese Sicula leonzio, diretta dall’arbitro di Torre del Greco Alberto Ruben Arena, è la partita in programma oggi domenica 11 agosto tra le mura del Luigi Razza: fischio d’inizio fissato per le ore 17,30. Il tabellone della Coppa Italia di Serie C ci offre oggi per il girone L la diretta tra Vbionese e Sicula leonzio, big match che pure rivivremo solo settimana prossima per il turno di andata (il gruppo ha due soli club). Sarà quindi doppia sfida per decidere chi otterrà il pass per il tabellone finale della manifestazione e doppio esordio, in attesa di essere di nuovo protagonisti nel campionato regolare della Lega pro. Qui infatti Vibonese e Sicula registrano grandi ambizioni. I rossoblu dopo tutto l’anno scorso hanno solo trovato una comoda posizione al 14^ gradino ma puntano ai play off: medesimo discorso per i siciliani che nello stesso girone hanno recuperato solo la 13^ piazza, pure a pari punti degli avversari. Per perseguire i propri obbiettivi stagionali però occorre partire col piede giusto, già in questo primo scontro diretto: che accadrà dunque in campo?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Sicula leonzio non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA VIBONESE SICULA LEONZIO: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Vibonese e Sicula leonzio, Modica dovrebbe ancora puntare sul 4-3-3 che vedrebbe Mengoni tra i pali e in difesa il quartetto composto da Tito e Ciotti ai lati e dal duo Mlaberti-Altobello al centro. Per la mediana si fa avanti Petermann con Del Col e Prezzabile a lati: in avanti spazio a Silvestro, Bubas e Napolitano. Per il Sicula Leonzio il riferimento tra i pali sarà il volto nuovo del mercato Polverino, che davanti avrà dal primo minuto nel 4-3-3 di Grieco Parisi, De Rossi, Petta e Talarico. In mediana quindi vi sarà spazio per Cozza, Aboubacar e Sinani, mentre toccherà al terzetto Terranova-Manfrè Cataldi-Lescano agire in attacco.



