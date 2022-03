Diretta/ Vibonese Taranto streaming video e tv: fame di punti (Serie C)

Vibonese Taranto, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia sarà una sfida valevole per il recupero della 27^ giornata di Serie C. Si ripartirà dal 52′, 7′ nel secondo tempo già disputati quando il match è stato sospeso per nebbia, che ne ha reso impossibile la prosecuzione. Come da regolamento, si ripartirà con formazioni e punteggio del momento della sospensione, col risultato che era ancora fermo sullo 0-0.

Diretta/ Bari Virtus Francavilla (risultato 2-1) video streaming tv: la decide Citro!

L’ultima sconfitta in casa del Palermo ha lasciato la Vibonese sempre più a fondo classifica nella corsa salvezza, a -7 dalla Fidelis Andria penultima in classifica. Situazione pesante e questo recupero potrebbe essere l’ultima occasione per i calabresi per accorciare le distanze rispetto alle inseguitrici. Il Taranto resta a +3 dalla zona play out dopo il pari contro il Foggia, ma i pugliesi sembrano aver perso le sicurezze che avevano contraddistinto il loro brillante girone d’andata.

Diretta/ Taranto Foggia (risultato finale 1-1) streaming video: la riprende Saraniti

DIRETTA VIBONESE TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Vibonese Taranto non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle che per questo turno sono previste sui canali del satellite. Sappiamo però che da qualche anno la casa della Serie C è il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione di campionato e Coppa Italia con la visione in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete sottoscrivere un abbonamento valido per la stagione oppure acquistare il singolo evento.

Diretta/ Palermo Vibonese (risultato finale 3-0): i rosanero dilagano con Soleri!

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE TARANTO

Questo il tabellino dei primi 52′ della sfida tra Vibonese e Taranto allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia: si ripartirà dal momento della sospensione. VIBONESE (3-5-2): Marson – Risaliti, Suagher, Polidori – Corsi, Gelonese, Cattaneo, Basso, Blaze – Volpe (11′ Grillo), La Ragione, A disp.: Mengoni, Mahrous, Alvaro, Ngom, Zibert, Bellini, Panati, Carosso, Benkhalqui. All.: Nevio Orlandi. TARANTO (4-3-3): Chiorra – De Maria, Benassai, Riccardi, Versienti – Marsili, Di Gennaro, Civilleri – Santarpia, Saraniti, Manneh. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Ferarra, Zullo, Barone, Pacilli, Turi, Guastamacchia, Labriola, Mastromonaco, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla diretta Vibonese Taranto consideriamo ora le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio il vostro guadagno sarebbe pari a 2,95 volte la giocata, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi dell’affermazione degli ospiti la vincita con questo bookmaker sarebbe equivalente a 3,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA