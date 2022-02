Diretta Vibonese Taranto/ Streaming video tv: terremoto in casa calabrese (Serie C)

DIRETTA VIBONESE TARANTO: OCCASIONE PER I PUGLIESI!

Vibonese Taranto, partita diretta dal signor Mattia Pascarella, va in scena alle ore 18:00 di martedì 15 febbraio: nel turno infrasettimanale di Serie C 2021-2022, valido per la 27^ giornata, si gioca una partita delicatissima per le due squadre, ma in particolare per i calabresi che sono ultimi nel girone C e sabato hanno perso la sfida diretta di Potenza, allontanandosi dalla zona playout e arrivando alla decisione di esonerare Gaetano D’Agostino, che ora andrà sostituito mentre la squadra è stata affidata al vice e al preparatore dei portieri.

Il Taranto è neopromosso, e il fatto che si trovi in zona playoff è assolutamente positivo: dopo il ko contro il Monterosi i pugliesi hanno fermato in casa la Virtus Francavilla, che era seconda in classifica e in grande serie, e dunque possono ritenersi soddisfatti anche se ora chiaramente vogliono tornare a vincere per blindare la loro posizione nella post season. Aspettando che la diretta di Vibonese Taranto prenda il via, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Luigi Razza leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIBONESE TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Vibonese Taranto non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle che per questo turno sono previste sui canali del satellite. Sappiamo però che da qualche anno la casa della Serie C è il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione di campionato e Coppa Italia con la visione in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete sottoscrivere un abbonamento valido per la stagione oppure acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE TARANTO

Si avvicina il momento della diretta Vibonese Taranto: nel 3-5-2 di Gaetano D’Agostino possono cambiare tante cose, a centrocampo Gelonese e Basso insidiano la maglia di Bellini e potrebbe affiancare Zibert e Grillo, con due esterni che possono essere Corsi e Mahrous come sabato. In difesa Suagher, Carosso e Risaliti si dispongono davanti al portiere Mengoni, poi potremmo avere una zona d’attacco nella quale Luca Cattaneo potrebbe essere impiegato come seconda punta tattica facendo da collante tra i reparti, con lui ci sarebbe uno tra Ngom, Michele Volpe e Panati.

Il Taranto di Giuseppe Laterza va invece con il 4-2-3-1: Zullo e Benassai davanti a Chiorra, Tomassini e Antonio Ferrara possono essere i due terzini di spinta, in mezzo invece dovrebbe essere titolare Davide Di Gennaro insieme a Marsili. Giuseppe Giovinco, miglior realizzatore della squadra (anche se con appena 5 gol), va per la conferma come trequartista centrale, stretto tra gli esterni Pacilli (o Mastromonaco) e Pacilli (o Santarpia); Saraniti resta nettamente favorito per giocare da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla diretta Vibonese Taranto consideriamo ora le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio il vostro guadagno sarebbe pari a 2,95 volte la giocata, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi dell’affermazione degli ospiti la vincita con questo bookmaker sarebbe equivalente a 3,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

