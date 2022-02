Diretta/ Vibonese Virtus Francavilla streaming video tv: i pugliesi sognano (Serie C)

DIRETTA VIBONESE VIRTUS FRANCAVILLA: OCCHIO AGLI OSPITI

Vibonese Virtus Francavilla, in diretta mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie C. I pugliesi sognano dopo l’ultimo pareggio contro il Monopoli, a -2 dal gruppo delle seconde e dopo aver dimostrato una volta di più di poter veleggiare nella parte alta della classifica, con la Virtus Francavilla che si sta affermando tra le rivelazioni assolute di questo girone C.

Diretta/ Turris Vibonese (risultato finale 2-0): decisivi i gol di Tascone e Leonetti

I biancazzurri dovranno però fare i conti con la voglia di riscatto di una Vibonese sempre all’ultimo posto in classifica dopo l’ultimo ko sul campo della Turris, che si trova al secondo posto con Monopoli e Avellino, mentre i calabresi dividono col Potenza la scomoda ultima piazza. Nel match d’andata la Virtus Francavilla ha battuto di misura la Vibonese, 1-0 con rete siglata nel primo tempo da Ventola. Pugliesi vincenti 1-2 anche nell’ultimo precedente giocato a Vibo il 3 febbraio 2021.

Diretta/ Monopoli Virtus Francavilla (risultato finale 0-0): Loria evita il peggio!

DIRETTA VIBONESE VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Virtus Francavilla non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Potenza Avellino (risultato finale 1-3): tris definitivo con Micovschi!

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Vibonese Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Gaetano D’Agostino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi, Basso, Cattaneo, Gelonese, Grillo; Volpe, Spina. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Tchetchua, Ingrosso; Maiorino; Patierno, Perez

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Vibonese e Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vibonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA