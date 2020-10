Diretta/ Vibonese Viterbese (Serie C) streaming video tv: rivelazione cercasi

DIRETTA VIBONESE VITERBESE: SFIDA INTRIGANTE!

Vibonese Viterbese, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Sfida interessante tra due squadre potenzialmente in ripresa e che possono contendersi il ruolo di rivelazione del campionato. La Vibonese dopo la cinquina rifilata alla Paganese non è scesa in campo nel turno infrasettimanale e può dunque ancora sfruttare l’onda lunga di un successo fragoroso, che ha peraltro rappresentato il terzo risultato utile consecutivo ottenuto dalla compagine calabrese. Dall’altra parte la Viterbese si è sbloccata battendo la Cavese in trasferta e nel turno infrasettimanale ha di nuovo ottenuto un risultato utile, pur mancando un’occasione in casa contro il Bisceglie, che ha strappato il pareggio al 90′ con una rete di Sartore, in un match che gli etruschi stavano conducendo dal quarto d’ora del primo tempo grazie ad un gol di Alessandro Rossi. Un campanello d’allarme quello dei gol subiti in extremis dalla Viterbese, che era suonato anche in occasione della sconfitta interna contro l’Avellino.

DIRETTA VIBONESE VITERBESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Vibonese Viterbese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE VITERBESE

Le probabili formazioni di Vibonese Viterbese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Razza di Vibo Valentia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Angelo Galfano con un 4-3-3: Mengoni; Ciotti, Redolfi, Bachini, Mahrous; Laaribi, Pugliese, Spina; Statella, Plescia, Tumbarello. Gli ospiti guidati in panchina da Agenore Maurizi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Daga; Ferrani, Mbende, Baschirotto; Simonelli, De Falco, Salandria, Urso, Bezziccheri; Tounkara, Rossi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Vibonese Viterbese secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa calabresi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale già a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,20 volte la posta in palio in caso di successo degli etruschi per chi avrà puntato sul segno 2.



