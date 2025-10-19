Serie C, Diretta Vicenza Albinoleffe, streaming video tv: trasferta insidiosissima per gli ospiti che sfidano la prima della classe (19 ottobre 2025)

DIRETTA VICENZA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mancano pochissimi istanti alla diretta di Vicenza Albinoleffe, e in questo lasso di tempo vi presenteremo le statistiche fornite dalle due compagini, in questo modo osserveremo i trend delle due squadre e riusciremo anche a capire chi sarà la favorita per la vittoria finale. Il Vicenza fa dell’intensità il proprio marchio: 62% di possesso palla, 2,0 xG, e 8,1 tocchi medi in area avversaria, il miglior dato offensivo del girone. L’Albinoleffe risponde con equilibrio e pragmatismo: 1,2 xG, ma solo 0,8 xGA, e una gestione difensiva impeccabile con l’83% di duelli aerei vinti.

Le azioni offensive partono soprattutto dal lato sinistro (59%), con cross e seconde palle come principale fonte di pericolo. Il Vicenza tende a sbloccare presto le gare (45% dei gol entro il 35’), mentre i bergamaschi preferiscono colpire su piazzato o transizione: 4 delle ultime 6 reti nate da palla inattiva. Lato atletico, i biancorossi coprono 10,6 km per giocatore, mentre l’Albinoleffe si ferma a 9,8, ma con un’organizzazione difensiva che compensa il gap fisico. Adesso via al commento live della diretta di Vicenza Albinoleffe, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA VICENZA ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Vicenza Albinoleffe, allora vi consigliamo di abbonarvi a Sky. Questo vi permetterà tra l’altro di vedere la diretta streaming dell’evento sull’app di Sky Go.

VICENZA ALBINOLEFFE, DECIMA GIORNATA

Padroni di casa sempre più slanciati in classifica. Il campionato è iniziato da poco ma la diretta Vicenza Albinoleffe è sulla carta una delle gare più difficili che i lombardi possano affrontare, considerando il periodo di forma e la forza dei biancorossi. Si disputerà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 14:30.

Il Vicenza è primo a 25 punti in 9 partite avendo pareggiato solamente una gara (0-0 con l’Ospitaletto) e per il resto fatto bottino pieno sconfiggendo Lumezzane, Arzignano, Cittadella, Pro Patria, Dolomiti Bellunesi, Pro Vercelli, Alcione Milano e Virtus Verona.

L’Albinoleffe non si può dire abbia iniziato male tutto sommato poiché dopo le quattro partite senza vincere, ha trovato riscatto grazie ad un filetto di tre successi contro Cittadella, Pro Patria e Novara mentre l’ultimo risultato è stato il ko per 1-0 con il Lecco.

LE PROBABILI FORMAZIONI VICENZA ALBINOLEFFE

Il Vicenza scenderà in campo con il modulo 3-5-2. In porta Gagno, difeso dal tridente Cuomo, Leverbe e Sandon. A centrocampo Caferri, Vitale, Carraro, Rada e Costa mentre il duo offensivo sarà composto da Rauti e Stückler.

Stesso assetto tattico per l’Albinoleffe: tra i pali Di Chiara, protetto dal terzetto Gusu, Potop e Baroni. Nella zona nevralgica del campo troveremo Garattoni, Lupinetti, Mandelli, Parlati e Ambrosini. In avanti Lombardi e Sarr.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VICENZA ALBINOLEFFE

Nettamente favorito il Vicenza a 1.33 rispetto al pareggio a 4.60 e al 2 fisso per l’Albinoleffe a 9. Gol e No Gol rispettivamente a 2.35 e 1.50.