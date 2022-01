DIRETTA/ Vicenza Alessandria video streaming tv: l’ultimo incrocio è di 29 anni fa

DIRETTA VICENZA ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

Vicenza Alessandria è una partita che non si gioca da parecchio tempo: sono passati quasi 29 anni da quando, nel maggio 1993, le due squadre si erano incrociate nel girone A di Serie C1 e, al Romeo Menti, era maturato un 1-1 con il LaneRossi che all’inizio del secondo tempo aveva trovato il pareggio grazie ad Andrea Cecchini, dopo la rete iniziale di Gianfranco Serioli. I testa a testa di Vicenza Alessandria si perdono sostanzialmente nel tempo, diciamo così: ne troviamo 8 compresi tra il 1982 e appunto il 1993 e il bilancio è di 4 vittorie del Vicenza contro due dell’Alessandria, che sono consecutive e arrivate nel 1992 (ma in due campionati diversi).

Il contesto è sempre quello della Serie C; i grigi non sono mai riusciti a espugnare lo stadio del Vicenza in epoca recente, l’ultima volta in cui lo hanno fatto era addirittura il marzo 1948 ed eravamo in Serie A (nel massimo campionato le due squadre si sono incrociate per ben 10 volte). Ricordiamo allora i marcatori di quella partita: reti di Lugi Soffrido, Carlo Stradella e Pietro Sotgiu. Allenatore di quell’Alessandria era Lajos Kovacs, che prima della Seconda Guerra Mondiale aveva allenato anche Padova, Bologna – vincendo una Coppa Mitropa – e Triestina, e poi si sarebbe seduto sulla panchina di Foggia e Olbia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VICENZA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Vicenza Alessandria sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

VICENZA ALESSANDRIA: BROCCHI RISCHIA!

Vicenza Alessandria, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Grigi all’assalto dopo il 2-0 inflitto al Benevento che ha permesso alla squadra di Moreno Longo di iniziare l’anno nel migliore dei modi: Alessandria quintultima è a sole due lunghezze dalla salvezza diretta in quella che finora è stata una lenta e costante rimonta dai bassifondi.

Il Vicenza langue all’ultimo posto con soli 8 punti anche dopo l’ultimo 3-3 interno contro il Cittadella al quale è seguito il ko di Lecce. Berici staccati al momento di 8 lunghezze anche dalla sola possibilità di disputare i play out, serve un cambio di marcia radicale per non trasformare il girone di ritorno in una lenta agonia. L’ultima vittoria in campionato per la formazione veneta risale al 26 novembre scorso, 0-1 in casa del Crotone, da allora è arrivato però un solo punto in 5 partite.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Cristian Brocchi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta, Ranocchia, Di Pardo; Diaw, Da Cruz; Mancini. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Prestia, Mantovani, Parodi; Pierozzi, Ba, Milanese, Lunetta; Chiarello; Casarini, Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

