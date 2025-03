DIRETTA VICENZA ARZIGNANO, TRIONFO O TRACOLLO IN SOLI TRE PUNTI

E’ alle 17:30 di domenica 2 marzo 2025 che si disputa la diretta Vicenza Arzignano. Presso lo Stadio Romeo Menti i padroni di casa vogliono proseguire la serie positiva ricominciata da due gare avendo vinto nello scorso turno di misura sul campo del Lumezzane. I biancorossi sono secondi nella classifica del girone A con sessantatre punti, a nove lunghezze di distanza dalla capolista Padova che desidererebbero raggiungere e scalzare dalla vetta. Per ora le inseguitrici non rappresentano un problema visto il distacco maturato fino a questo momento della stagione.

I giallocelesti sono invece in tradicesima posizione con i loro trentacinque punti, a due dalla zona playoff ed a tre da queella che prevede invece la retrocessione. La prima casella valida per il playout, ora occupata dalla Triestina, mette infatti una certa apprensione ai grifoni che non vogliono certo rimanere attardati, cercando piuttosto di centrare un piazzamento per tentare la via della promozione in Serie B. La strada è ancora molto lunga ed intricata, con il Vicenza che rappresenta un ostacolo davvero importante da superare in questa giornata del torneo.

DIRETTA VICENZA ARZIGNANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti la diretta Vicenza Arzignano e guardala con un abbonamento a Sky o a Now. Puoi vederla in televisione sul canale Sky Sport 253 oppure puoi utilizzare una delle applicazioni delle due piattaforme e quindi connetterti a Sky Go o a Now Tv.

VICENZA ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso la riproposizione del 3-4-1-2 per mister Stefano Vecchi ed i suoi biancorossi con Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, Talarico, Carraro, Zonta, Costa, Della Morte, Rauti e Ferrari nelle probabili formazioni della diretta Vicenza Arzignano. Gli ospiti sembrerebbero invece orientati verso un 3-5-2 con Boseggia, Rossoni, Milillo, Boffelli, Boccia, Lakti, Bordo, Lunghi, Bernardi, Jallow e Minesso se verranno confermate le scelte del tecnico Giuseppe Bianchini.



PRONOSTICO COMMESSA VICENZA ARZIGNANO, LE QUOTE

E’ una gara a senso unico quella delineata dalle quote dei bookmakers in relazione all’esito finale della diretta Vicenza Arzignano. Per i bookmakers come Sisal la seconda della classe è senz’altro la favorita per la vittoria con l’1 indicato a solo 1.45 mentre non ci sarebbero invece molte chances di successo per i giallocelesti, con il 2 pagato addirittura a 7.00. Più facile quindi che la partita possa concludersi con un pareggio, dove l’x è quotato infine a 3.80.