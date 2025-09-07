Diretta Vicenza Arzignano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Menti per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA VICENZA ARZIGNANO, ALTRO DERBY PER I GRIFONI

Parte domenica 7 settembre 2025 alle ore 17:30 la diretta Vicenza Arzignano. Presso lo Stadio Romeo Menti è previsto un altro derby fra due compagini di origine veneta dopo che gli ospiti di questa terza giornata di campionato 2025/2026 ne avevano appunto già affrontato uno nel turno precedente di Serie C.

Diretta/ Ospitaletto Vicenza (risultato finale 0-0): termina a reti bianche (oggi 31 agosto 2025)

L’Arzignano Valchiampo è infatti reduce dalla bella vittoria conquistata fra le mura amiche per 3 a 2 ai danni della Virtus Verona, che questo weekend riposerà a causa del rinvio della sfida contro l’Inter U23 per gli impegni delle Nazionali. I giallocelesti avevano inoltre fatto bene anche all’esordio battendo l’Union Brescia e superando il turno nella Coppa Italia di categoria contro la Triestina.

DIRETTA/ Arzignano Virtus Verona (risultato finale 3-2): vincono i padroni di casa (31 agosto 2025)

Il Vicenza non è stato invece capace di centrare il colpaccio nientemeno che allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi rimediando un netto KO per 3 a 0 contro il Genoa nei trentaduesimi della Coppa Italia. La batosta subita contro una compagine di categoria due volte superiore è però servita a dare una buona scossa alla squadra.

Alla prima giornata i biancorossi hanno schiantato il Lumezzane firmando una cinquina e senza subire reti. Nello scorso turno l’Ospitaletto, già protagonista di risultati inattesi, ha invece fermato la formazione allenata dal tecnico Fabio Gallo con un pareggio a reti inviolate. Chissà che i Grifoni non possano prendersi anche questa vittoria imitando i colleghi del Grifone.

Video Vicenza Lumezzane (5-0)/ Gol e highlights: manita biancorossa, +3 Gallo!

DIRETTA VICENZA ARZIGNANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C 2025/2026, compresa la diretta Vicenza Arzignano, è in esclusiva su Sky. Chi è abbonato potrà seguire questo match sia in qualità di tifoso che come semplice appassionato di calcio in streaming sull’applicazione Sky Go. C’è attesa invece per conoscere il canale su cui verrà trasmessa la gara in televisione.

DIRETTA VICENZA ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di capire quali sono le eventuali scelte dei due allenatori delle rispettive squadre per quello che riguarda gli schieramenti iniziali e quindi le probabili formazioni della diretta Vicenza Arzignano. Sarà 3-5-2 con Gagno in porta, Cuomo, Leverbe e Sandon a comporre il resto della difesa, Tribuzzi, Pellizzari, Carraro, Vitale e Costa a centrocampo, Capello e Morra in attacco ragionando sulla soluzione che verrà adottata dal tecnico Gallo. Uno speculare modulo 3-5-2 con Manfrin tra i pali, Milillo, Rossoni e Boccia dietro, Boffelli, Moretti, Damiani, Chiarello e Bernardi nel mezzo e Minesso con Mattioli davanti sarà impiegato pure da mister Bianchini per gli ospiti.

DIRETTA VICENZA ARZIGNANO, LE QUOTE

Presentando il derby veneto, uno sguardo è come sempre anche alle quote Snai, indagando quindi il pronostico sulla diretta Vicenza Arzignano. Non stupisce notare che la vittoria biancorossa è l’ipotesi nettamente favorita: segno 1 a 1,43, quota irrisoria in Serie C; già con il pareggio si arriva a 3,80, mentre se giocherete il segno 2 potrete ambire a una gustosa vincita pari a 6,75.