DIRETTA/ Vicenza Arzignano video streaming tv: ecco la storia recente del derby

DIRETTA VICENZA ARZIGNANO: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Vicenza Arzignano ci aiutano a capire meglio che partita sarà quella tra i biancorossi e i gialloazzurri. L’ultimo precedente ha visto il Vicenza trionfare in trasferta grazie alla zampata di Dalmonte al 73′. Stesso risultato anche nel primo precedente in ordine cronologico ovvero quello del 2019. Ricco di gol invece l’unico scontro giocato fin qui in casa del Vicenza.

Vittoria anche in quel caso dei Lanerossi, ma per 4-2: in rete Rolfini, Ferrari, Scarsella e Ierardi che regala il passaggio del turno in questo match dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Di Parigi e Cariolato i gol dell’Arzignano. Curiosità: nel 2021 c’è stata anche un amichevole tra le due compagini, terminata con un gol a testa nel mese di settembre.(aggiornamento di Christian Attanasio)

VICENZA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Arzignano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vicenza Arzignano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VICENZA ARZIGNANO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Vicenza Arzignano, in diretta alle ore 17.30 di domenica 26 marzo 2023 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, è una gara valida per la 34° giornata del girone A di Serie C. Se il Vicenza è pressoché certo dell’accesso ai playoff, gli ospiti devono continuare a macinare punti per arrivare alla certezza matematica.

Il Vicenza è situato al quinto posto in classifica a quota 51 punti, raccolti grazie a quindici vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. I biancorossi nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 contro la Triestina. L’Arzignano, invece, è decimo in classifica con 46 punti, frutto di undici vittorie, tredici pareggi e nove sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento dal pareggio per 0-0 contro il Sangiuliano City Nova.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA ARZIGNANO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Vicenza e Arzignano, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, Modesto opta per il 4-3-3: Iacobucci, Valietti, Pasini, Cappelletti, Sandon, Cavion, Ronaldo, Greco, Della Morte, Ferrari, Dalmonte. Passiamo adesso ai gialloblu, confermatissimo il 4-3-1-2: Saio, Davi, Milillo, Molnar, Lattanzio, Barba, Bordo, Antoniazzi, Belcastro, Tremolada, Fyda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vicenza nettamente favorito sull’Arzignano secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote del match grazie a Eurobet: la vittoria del Vicenza è a 1,63, il pareggio è a 3,50, mentre il successo dell’Arzignano paga 4,70 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di realizzazioni: Under 2,5 a 1,67 e Over 2,5 a 2,05. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.

