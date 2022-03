Diretta Vicenza Ascoli/ Streaming video tv: bianconeri lanciati (Serie B)

DIRETTA VICENZA ASCOLI: BROCCHI NON PUÒ PERDERE!

Vicenza Ascoli, in diretta domenica 20 marzo alle ore 14:00 dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga subita contro il Parma, ducali che si sono imposti di misura con il punteggio di 0-1. Per la squadra di Cristian Brocchi si è tratta della seconda gara persa consecutivamente, con il Vicenza che occupa la diciottesima posizione con 21 punti, in piena zona retrocessione.

L’Ascoli arriva alla gara del Menti, dopo l’importante successo conseguito tra le mura amiche contro il Pisa, in cui i bianconeri si sono imposti con un secco 2-0. La compagine allenata da Andrea Sottil sta vivendo un buon periodo di forma, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite disputate. L’Ascoli occupa la settima posizione con 49 punti, in piena zona playoff. Nella gara di andata, i bianconeri hanno conquistato i tre punti, vincendo 2-1.

DIRETTA VICENZA ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Vicenza Ascoli sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VICENZA ASCOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Vicenza Ascoli, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Cristian Brocchi, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1, e i seguenti undici:Grandi; Maggio, Brosco, Padella, Crecco; Bikel, Cavion; Diaw, Da Cruz, Dalmonte; Teodorczyk.

Risponderà l’Ascoli, allenato da Andrea Sottil, con un 4-3-3. A difendere i pali dei bianconeri ci sarà Leali, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Ricci, Tsadjout e Dionisi. Ecco la probabile formazione titolare dell’Ascoli per la trasferta di Vicenza: Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Falasco; Buchel, Saric, Caligara; Ricci, Tsadjout, Dionisi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Vicenza Ascoli di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Vicenza, abbinata al segno 1, è quotata 2.35. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposta a 3.15. I favori dei pronostici non sembrano essere dalla parte dell’Ascoli, con il segno 2, quotato 3.15.











