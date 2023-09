DIRETTA VICENZA ATALANTA U23/ Video streaming tv: è un match inedito (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA VICENZA ATALANTA U23: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Vicenza Atalanta U23 pone di fronte due formazioni che non si sono mai affrontate all’interno della loro storia, alla luce della genesi recente degli ospiti. Non potendo analizzare i precedenti storici tra queste due formazioni, vi presentiamo il confronto dall’inizio del campionato. Padroni di casa ancora imbattuti all’interno di questo campionato. Tre punti ottenuti contro Pergolettese, Lumezzane e Giana Erminio; in mezzo due pareggi contro Virtus Verona e Albinoleffe.

In totale 11 punti totalizzati dalla formazione biancorossa, tra le società più in forma in questo momento. Inizio altalenante invece per i bergamaschi che si presentano all’incontro di Vicenza con due vittorie ottenute contro Pro Vercelli e Giana Erminio; un pareggio contro il Trento e due sconfitte ottenute contro Renate e Virtus Verona. La classifica della formazione dell’azzurro li schiera al decimo posto con 7 punti, quattro in meno dei propri avversari. Vicenza che ha anche trovato un gol in più rispetto all’Atalanta subendone quattro meno. (Marco Genduso)

VICENZA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Atalanta U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Atalanta U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Vicenza Atalanta U23, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Vicenza che può puntare alla vetta della classifica del girone A dopo l’ultima vittoria casalinga contro la Pergolettese, con i berici che restano imbattuti in questo avvio di campionato, avendo già messo in archivio 3 vittorie e 2 pareggi e proseguendo con un passo che sembra già continuo.

L’Atalanta U23, novità assoluta di questo campionato, ha centrato nell’ultimo turno la seconda vittoria della stagione, battendo 2-0 in casa la Pro Vercelli. Seconda vittoria consecutiva in casa per i giovani bergamaschi che nel mezzo sono incappati però nella sconfitta sul campo del Renate. Atalanta U23 che finora in trasferta ha raccolto solamente un punto in casa del Trento ma che sembra si stia adattando velocemente alla realtà della terza serie.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA ATALANTA U23

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Atalanta U23, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente; Ierardi, Golemić, Laezza; De Col, Ronaldo, Rossi, Greco, Costa; Ferrari, Rolfini. Risponderà l’Arzignano allenato da Francesco Modesto con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Vismara; Solcia, Bonfanti, Bernasconi; Palestra, Sidibe, Awua, Ceresoli; Mallamo; Di Serio, De Nipoti.

VICENZA ATALANTA U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Atalanta U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











