Diretta Vicenza Cagliari/ Streaming video tv: una bella amichevole al Romeo Menti

DIRETTA VICENZA CAGLIARI: UN’AMICHEVOLE DI LUSSO!

Vicenza Cagliari si gioca in diretta dallo stadio Romeo Menti, alle ore 16:00 di sabato 24 luglio: la squadra isolana affronta, dopo aver travolto il Real Vicenza, un’altra squadra della città veneta ma questa volta si tratta di quella che milita in Serie B, dunque un livello decisamente differente e più alto come avversaria scelta. Per di più siamo in casa del LaneRossi, e il Vicenza è combattivo: l’anno scorso è riuscito a salvarsi e ora vuole provare a prendersi un posto nei playoff, sapendo che come sempre nel campionato cadetto le gerarchie possono essere stravolte ci può essere gloria anche per squadre meno attese.

Massa e Giacomelli, arbitri di Serie A sospesi dall'Aia/ Rimborsopoli si allarga

Il Cagliari ha rischiato parecchio l’anno scorso: sembrava spacciato, ma poi Leonardo Semplici ha invertito la tendenza e, arrivando in corsa, ha timbrato una bellissima salvezza. Ora, più o meno sulla falsariga dell’avversaria di oggi, c’è bisogno di mostrare quelle qualità che già in epoca recente i sardi avevano tirato fuori, arrivando quasi in zona Champions League con Rolando Maran. Aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Cagliari Vicenza, nel frattempo però possiamo fare una breve valutazione sulle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni.

Calvarese si dimette da arbitro/ Motivi di lavoro: prosegue nell'azienda di famiglia

DIRETTA VICENZA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Cagliari, a meno di variazioni di palinsesto, non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sarà possibile seguire questa amichevole nemmeno con una diretta streaming video, quindi per avere le informazioni utili sul match potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che sono messi a disposizione sui social network, come sempre consigliamo le pagine Facebook e Twitter delle due società e in questo caso anche quella veneta può rappresentare un interessante punto di riferimento.

Diretta/ Fiorentina Ostermunchen (risultato finale 7-1): buona la prima per Italiano

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CAGLIARI

Nella sua prima amichevole Semplici è partito con il 3-4-1-2: modulo che anche in Vicenza Cagliari potrebbe essere confermato, tecnicamente potremmo anche vedere la stessa squadra che ha demolito il Real Vicenza segnando 16 gol. Puntiamo su quella sapendo che ovviamente giocheranno quasi tutti i calciatori portati in ritiro; davanti a Cragno potremmo quindi avere una linea difensiva con Ceppitelli o Walukiewicz a comandarla e Carboni a completarla, sulle corsie laterali invece Zappa e Lykogiannis accompagneranno il centrocampo nel quale ovviamente il grande osservato è Strootman, rimessosi in discussione nel Genoa l’anno scorso e adesso possibile leader di un Cagliari che ovviamente punterà molto su Joao Pedro e il riscatto di Giovanni Simeone. Detto che Razvan Marin potrebbe essere il secondo mediano, davanti il brasiliano e il Cholito potrebbero anche iniziare dalla panchina: scalpitano Cerri e Ceter, Joao Pedro potrebbe anche essere provato come trequartista (al posto di Gaston Pereiro) o eventualmente da esterno del tridente come accaduto a volte nell’ultimo campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA