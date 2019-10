Diretta Vicenza Cesena/ Streaming video Rai: posticipo di lusso (Serie C)

Vicenza Cesena, diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione Aia di Messina, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 7 ottobre 2019, come posticipo della ottava giornata del campionato di Serie C 2019-2020, nel girone B. Vicenza Cesena è sfida di grande fascino, grazie alla illustre tradizione di entrambe le società, con trascorsi anche in Serie A. L’attualità ci dice invece che il Vicenza parte favorito: i padroni di casa hanno già raccolto 15 punti in classifica, arrivano dal derby veneto vinto sul campo della Virtus Verona e vogliono continuare a stare nelle zone più nobili della graduatoria. Anche il Cesena settimana scorsa ha vinto un derby, quello sul campo dell’Imolese: i romagnoli sono così saliti a 10 punti, adesso arriva una trasferta impegnativa ma che in caso di esito positivo potrebbe valere la svolta nella stagione del Cesena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che Vicenza Cesena in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo questa partita il posticipo di Serie C del lunedì sera. La diretta streaming video sarà dunque garantita a tutti tramite Rai Play, in aggiunta al portale elevensports.it, che anche in questa stagione fornisce le immagini di tutte le partite di campionato e Coppa Italia Serie C abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CESENA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Vicenza Cesena. Domenico Di Carlo potrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: Grandi in porta; Cappelletti, Padella, Bizzotto e Barlocco da destra a sinistra nella difesa a quattro; a centrocampo Pontisso, Rigoni e Zonta, considerata l’assenza dello squalificato Cinelli; ecco poi Giacomelli trequartista e davanti a lui la coppia d’attacco Guerra-Saraniti. Nel Cesena di Francesco Modesto invece ci attendiamo il 3-4-3: tra i titolari attesi, ecco Agliardi in porta e davanti a lui i tre difensori Sabato, Ricci e Ciofi; a centrocampo Franchini a destra, i due centrali Valencia e Franco, a sinistra Valeri; infine il tridente offensivo con Borello e Russini ai fianchi di Butic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Vicenza Cesena, basandoci naturalmente sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. I padroni di casa veneti partono favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 2,20. Si sale poi a 3,05 in caso di pareggio e dunque per il segno X, infine un colpaccio del Cesena varrebbe 3,35 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



