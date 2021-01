Diretta Vicenza Chievo/ Streaming video DAZN: bel derby veneto (Serie B)

DIRETTA VICENZA CHIEVO: RISULTATO INCERTO!

Vicenza Chievo, in diretta dallo stadio Romeo Menti, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, martedì 19 gennaio 2021, come recupero del campionato di Serie B 2020-2021. Si tratta di una delle tante partite saltate causa Covid, ma dobbiamo dire che pure se in ritardo la diretta di Vicenza Chievo si annuncia assai intrigante, perché il derby veneto avrà una stuzzicante posta in palio. Il Vicenza arriva dal pareggio per 0-0 contro il Frosinone, un buon punto che però non può lasciare tranquilli i biancorossi, perché con 20 punti la zona calda resta vicina e servirebbe una vittoria per allontanarla in maniera più significativa. I cugini del Chievo tuttavia avranno idee molto diverse, perché grazie alla vittoria di venerdì sera contro l’Entella i gialloblù sono saliti a quota 27 punti che significa zona playoff nonostante il Chievo abbia ben due partite ancora da recuperare. Una vittoria di conseguenza lancerebbe il Chievo nel pieno della lotta per le prime due posizioni che varranno a fine campionato la promozione diretta in Serie A.

DIRETTA VICENZA CHIEVO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Vicenza Chievo sarà naturalmente offerta dalla piattaforma DAZN, che pure in questo campionato è la “casa” della Serie B: per tutti gli abbonati DAZN ecco dunque l’appuntamento con la diretta streaming video del derby veneto dallo stadio Menti. Per tutti gli altri, i principali punti di riferimento saranno invece i siti Internet e i profili social delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CHIEVO

Proviamo a dire qualcosa anche circa le probabili formazioni di Vicenza Chievo. Per i padroni di casa potremmo disegnare il modulo 4-3-1-2 con Grandi in porta; difensori Cappelletti, Pasini, Padella e Barlocco in una linea a quattro; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere Da Riva, Rigoni e Cinelli, mentre procedendo verso l’attacco si potrebbe pensare a Giacomelli nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Gori e Meggiorini. Modulo 4-4-2 invece come probabile riferimento per il Chievo di mister Aglietti, che potrebbe schierarsi così: Semper in porta; davanti a lui Mogos, Rigione, Gigliotti e Renzetti nella linea difensiva a quattro; a centrocampo i mediani Obi e Viviani più Ciciretti esterno destro e Garritano a sinistra, mentre Margiotta e De Luca potrebbero formare la coppia di attaccanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Vicenza Chievo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Possiamo allora osservare che gli ospiti partono favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (evidentemente segno X) e fino a 3,55 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria casalinga del Vicenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA