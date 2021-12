Diretta/ Vicenza Como (risultato finale 0-1): Meggiorini sbaglia il gol del pari!

DIRETTA VICENZA COMO (RISULTATO FINALE 0-1)

Diretta Vicenza Como: si chiude qui la sfida per la 17^ giornata di Serie B e al triplice fischio finale è vittoria per i lombardi con il risultato di 1-0. La sfida al Menti si è dunque decisa nel primo tempo, con un lampo di Vignali che ha beffato Grandi tra i pali: vi è dunque grande amarezza per i veneti, che pure avrebbero meritato certo qualcosa di più oggi.

Parlando poi delle ultime emozioni del match va detto che al via del secondo tempo sono stati alti ritmi in campo, con gli ospiti subito aggressivi: pure i padroni di casa non si tirano indietro e con Giacomelli e Dalmonte sono gran attacchi. Passano i minuti e nonostante i cambi dalla panchina il gioco rimane bello vivace: ancora si fanno avanti Kabashi e Meggiorini, quando poi all’81′ è colpo di scena con il quasi autogol di Solini. Ancora nel finale sono scintille, con l’attacco di Gliozzi e la clamorosa occasione da gol di Meggiorini, che pure sbaglia clamorosamente la rete del pareggio al quinto minuto del recupero. L’errore del veneto è di fatto l’ultima scintilla del match: al triplice fischio finale è successo del Como per 1-0 sul Vicenza. (agg Michela Colombo)

INTERVALLO

Diretta Vicenza Como: siamo a metà della bella sfida per la 17^ giornata della Serie B e al duplice fischio dell’arbitro ecco che spicca il risultato di 1-0 in favore degli ospiti sul tabellone. Raccontando dunque ora delle prime emozioni del match, va pure detto che sono state gran scintille in campo al Menti, con i padroni di casa che ingiustamente chiudono in svantaggio. Al via sono proprio i biancorossi a gestire il gioco e dopo pochissimi minuti sono già Mancini e Dalmonte a mettere in seria difficoltà la difesa rivale.

Ancora al 10’ è il Vicenza a spingere con Giacomelli, ma pure finalmente anche il Como evade dalla propria metà campo: ai lombardi basta uno scatto di Vignali per trovare il gol dell’1-0. Già in svantaggio i vicentini raddoppiano gli sforzi e sono Ranocchia, Mancini e Dalmonte a mettere in pericolo lo specchio di Facchin. Il pressing veneto è senza tregua: al 24’ sono ancora Ranocchia e Dalmonte a sfiorare il ol del pareggio e dopo pochi minuti tocca Pontisso e Di Pardo fare vera paura alla difesa di Gattuso. Pure passano i minuti e il gol del pareggio non arriva: nel finale è Mancini a sfiorare la rete, ma Facchin lo blocca per l’ennesima volta. E’ l’ultima emozione del primo tempo: vedremo che accadrà nella ripresa. (agg Michela Colombo)

VICENZA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Vicenza Como sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

SI COMINCIA!

Eccoci a Vicenza Como: ad arbitrare il match che si gioca al Romeo Menti della città veneta tra i biancorossi padroni di casa e i lombardi del Como allenati da Giacomo Gattuso, sarà il 36enne riminese Antonio Rapuano. Per lui quella di Vicenza sarà la terza stagionale nella serie cadetta alle quali aggiunge 5 direzioni in serie A. In una delle due precedenti gare dirette ha incrociato il LR Vicenza, vincente pere 2 – 4 sul terreno di gioco di Pordenone.

Il suo tabellino disciplinare vede 16 cartellini gialli, uno rosso per doppia ammonizione ed un calcio di rigore assegnato nella partita con il Vicenza. Per lui in questa partita gli assistenti di linea sono Baccini e D’Ascanio, ed il quarto uomo Nicolini. Alla postazione VAR opera Banti con l’assistenza di Peretti. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo, Vicenza Como inizia!

VICENZA COMO: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta di Vicenza Como, sfida della 17^ giornata di Serie B: prima di far parlare il campo pure vediamo che cosa ci riferisce anche lo storico che unisce i due club. Dati alla mano pure possiamo oggi riferire di ben 30 precedenti ufficiali occorsi tra i due club, per la precisione dal 1933 a oggi e pure segnati in occasione del secondo e terzo campionato nazionale.

Nel bilancio che otteniamo ecco che spiccano ben 12 pareggi fin qui ottenuti: pure ecco anche otto successi del Vicenza e dieci vittorie del Como. Ampliando la nostra analisi vale la pena ricordare che l’ultimo testa a testa occorso tra i due club non è dei più recevnti visto che risale solo alla stagione regolare della Serie B del 2015-16. Allora pure ricordiamo che tra andata e ritorno fu doppio pareggio tra i due club, nessuno a reti bianche. (agg Michela Colombo)

VICENZA COMO: ENTRAMBE PUNTANO ALLA VITTORIA

Vicenza Como sarà diretta dall’arbitro Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini. La gara in programma domenica 12 dicembre alle ore 16:15, presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, è valida per la diciassettesima giornata di Serie B. Il Vicenza è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa del Perugia con il risultato di 1-0. La squadra di Cristian Brocchi è in una situazione piuttosto difficile, nelle ultime cinque giornate di campionato, ha perso ben quattro volte, scivolando in penultima posizione con 7 punti. Il successo nello scontro diretto contro il Crotone aveva dato una speranza alla formazione vicentina, la quale però non è riuscita a dar seguito al risultato.

Nonostante un’ottima prestazione nell’ultima giornata di campionato, il Como è uscito sconfitto nella sfida contro il Pisa, perdendo di misura, 0-1. La squadra di Giacomo Gattuso vorrà quindi riscattarsi dopo la recente partita, e vuole conquistare i tre punti che mancano dallo scorso 6 novembre, in occasione della vittoria per 4-1 sul Perugia. I lombardi occupano la tredicesima posizione in classifica con 21 punti. L’ultimo precedente tra le due compagini, risale al 2016, nel campionato cadetto. In quell’occasione, la gara terminò con il risultato di 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VICENZA COMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Vicenza Como, le quali si sfideranno nella gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore del Vicenza, Cristian Brocchi, sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare, in vista della sfida con il Como: Grandi; Bruscagnin, Brosco, Padella, Calderoni; Zonta, Ranocchia; Di Pardo, Proia, Dalmonte; Diaw.

In casa Como, il tecnico Giacomo Gattuso, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con lo schema 4-4-2. In attacco confermati Cerri e La Gumina, dopo l’ultima prestazione positiva. Ecco la probabile formazione del Como, in vista della trasferta di Vicenza: Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Chajia; Cerri, La Gumina.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Vicenza Como di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Vicenza, abbinata al segno 1, quotata 2.35. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, con il segno X proposto a 3.25. L’eventuale successo in trasferta del Como, abbinato al segno 2, è quotato 3.05.



