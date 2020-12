Diretta/ Vicenza Cosenza (Serie B) streaming video DAZN: veneti in cresciti

DIRETTA VICENZA COSENZA: VENETI FAVORITI!

Vicenza Cosenza, in diretta dallo stadio Menti di Vicenza, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. Berici in crescita, momento positivo per la squadra di Di Carlo confermato dal pareggio sul difficile campo del Monza nel recupero infrasettimanale. Si è trattato del quarto risultato utile consecutivo per la formazione veneta, che resta comunque un punto sopra la zona play out appaiato proprio al Cosenza, che invece dopo l’importante vittoria esterna contro il Frosinone si è fatto sorprendere domenica scorsa, andando a perdere contro la capolista Salernitana in casa. Entrambe le formazioni hanno vinto finora solo una partita in campionato, va sempre sottolineato che il Vicenza ha ancora una partita disputata in meno rispetto al calendario, mentre il Cosenza continua a mantenere un ferreo equilibrio tra attacco e difesa, con soli 6 gol realizzati finora ma anche con sole 8 reti incassate.

DIRETTA VICENZA COSENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Cosenza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA COSENZA

Le probabili formazioni di Vicenza Cosenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Menti di Vicenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mimmo Di Carlo con un 4-4-2: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Nalini, Cinelli, Pontisso, Dal Monte; Gori, Meggiorini. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Occhiuzzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Falcone, Idda, Legittimo, Tiritiello, Bittante, Bruccini, Koné, Vera, Baez, Carretta, Borelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Vicenza e Cosenza queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.05, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.70.



