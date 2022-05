Diretta Vicenza Cosenza/ Streaming video tv: delicata andata del playout (Serie B)

DIRETTA VICENZA COSENZA: DOPPIA SFIDA APERTISSIMA!

Vicenza Cosenza, in diretta dallo stadio Romeo Menti alle ore 20:30 di giovedì 12 maggio, è l’andata del playout in Serie B 2021-2022: la doppia sfida tra queste due squadre ci dirà quale sarà quella retrocessa in Serie C, accompagnando Pordenone, Crotone e Alessandria che hanno già salutato. Per il Vicenza essere allo spareggio è già un successo: considerato spacciato a lungo, con l’arrivo di Francesco Baldini in panchina si è leggermente ripreso e, vincendo la sfida diretta ad Alessandria, ha timbrato il quartultimo posto grazie al doppio confronto a favore con i grigi, ma ora non avrà il vantaggio del campo.

Diretta/ Alessandria Vicenza (risultato finale 0-1): grigi in C, veneti ai playout

Che potrà essere decisivo, visto che con due pareggi o differenza reti uguale si salverebbe il Cosenza: i lupi hanno ottenuto un punto in più, stagione complessa anche per loro perché di fatto la squadra era retrocessa un anno fa, poi il ripescaggio al posto del Chievo ha concesso poco tempo per il calciomercato e anche qui sono cambiati tre tecnici, con Pierpaolo Bisoli che ha centrato almeno lo spareggio. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Vicenza Cosenza; mentre aspettiamo che l’andata del playout prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Cosenza Cittadella (risultato finale 1-0): Zilli porta i suoi al playout!

DIRETTA VICENZA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Cosenza sarà affidata a Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder, e di conseguenza – come è stato per tutto il campionato di Serie B – sarà una visione riservata agli abbonati della televisione satellitare. Sarà disponibile anche la diretta Vicenza Cosenza in streaming video, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi; la mobilità riguarda anche la piattaforma DAZN, altro distributore per la stagione del torneo cadetto e che fornirà ai suoi abbonati le immagini dell’andata dei playout, potendo utilizzare dispositivi compatibili o una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Video/ Pisa Cosenza (1-1) gol e highlights: Liotti beffa i toscani (Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA COSENZA

Per le probabili formazioni della diretta Vicenza Cosenza bisogna considerare anche il ritorno, ma intanto Baldini disporrà un 3-4-2-1 che potrebbe essere molto simile a quello di venerdì. In porta ci sarà Contini, poi davanti a lui l’esperta linea difensiva con Bruscagin, De Maio e Brosco (la prima alternativa è Padella); sulle corsie laterali ovviamente Maggio e Jordan Lukaku, da vedere poi il centrocampo nel quale Zonta potrebbe prendere il posto di Bikel e affiancare Cavion. Sulla trequarti Da Cruz e Filippo Ranocchia sono ovviamente insidiati da Giacomelli, davanti Davide Diaw parte favorito sulla concorrenza formata da Meggiorini e Teodorczyk.

Il Cosenza di Bisoli gioca con il 3-5-2: rispetto alla vittoria sul Cittadella potremmo vedere Bittante a destra (per Di Pardo) e Marco Carraro al centro per Boultam, verso la conferma invece i due interni di centrocampo Aldo Florenzi e Gerbo così come la difesa, che davanti a Matosevic verrà schierata con Vaisanen, Venturi e Rigione. Sulla corsia sinistra Situm prova a prendersi la maglia di Liotti che però è in netto vantaggio, riguardo il tandem offensivo un’occasione potrebbe averla Zilli (matchwinner nell’ultima giornata di stagione regolare) ma i favoriti restano Caso e Larrivey.

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa dicono i bookmaker per il pronostico sulla diretta Vicenza Cosenza? Le quote fornite dall’agenzia Snai indicano nel LaneRossi la squadra favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 2,00 volte l’importo investito, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi dell’affermazione del Cosenza porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte quanto messo sul piatto. Il segno X, sul quale puntare per l’eventualità del pareggio, ha un valore che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA