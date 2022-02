Diretta/ Vicenza Cosenza streaming video tv: sfida salvezza (Serie B)

DIRETTA VICENZA COSENZA: PUNTI PESANTISSIMI!

Vicenza Cosenza, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Match che assume più che mai i crismi di una sfida salvezza, col Vicenza di nuovo solo sul fondo della classifica dopo il ko di Frosinone e il Cosenza quartultimo dopo lo 0-0 interno contro il Brescia. I silani stanno cercando maggiore continuità dopo il ritorno in panchina di Occhiuzzi, mentre le difficoltà per i berici sembrano non voler finire.

La vittoria interna contro l’Alessandria aveva regalato nuova fiducia a un Vicenza che è caduto però nelle solite distrazioni nella trasferta ciociara, mentre i calabresi, pur reduci da due pari di fila in impegni difficili contro Cittadella e appunto Brescia, sono pur sempre alle prese con un digiuno dalla vittoria che dura da 11 partite. All’andata Cosenza vincente 2-1 sul Vicenza, ultimo precedente in Veneto tra le due squadre datato 6 dicembre 2020, un pari 1-1 fu il risultato che scaturì.

DIRETTA VICENZA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Cosenza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Cosenza, match che andrà in scena al Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Cristian Brocchi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Bruscagin, Pasini, De Maio, Crecco; Bikel, Ranocchia; Diaw, Da Cruz, Dalmonte; Meggiorini. Risponderà il Cosenza allenato da Roberto Occhiuzzi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Ndoj, Liotti; Caso, Millico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

