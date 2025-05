DIRETTA VICENZA CROTONE, OSPITI IN DIFFICOLTÀ

Grande chance per la squadra di casa dopo quanto accaduto nel match d’andata. Stiamo parlando della diretta Vicenza Crotone che andrà in scena al Romeo Menti proprio oggi, mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 20:00.

All’andata la rete di Murano per i pitagorici al 66′ era stata fondamentale per replicare a quella di Leverebbe per il Vicenza nel recupero del primo tempo. A far pendere però ulteriormente la bilancia in favore dei veneti è stato Ferrari al 72′.

Il Crotone si ritrova dunque ora obbligato a vincere con due gol di scarto nei novanta minuti regolamentari. Se i calabresi dovessero trionfare per 1-0, 2-1 o qualsiasi risultato che comprenda un gol di distacco, a pesare il turno sarebbe il Vicenza.

DOVE VEDERE DIRETTA VICENZA CROTONE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Vicenza Crotone, allora dovrete essere abbonati a Sky. Questo vi permetterà di assistere alla diretta streaming con l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CROTONE

Il Vicenza giocherà con il modulo 3-4-2-1. In porta Confente, difesa a tre con Laezza, Leverbe e Sandon. A centrocampo ci saranno Talarico, Ronaldo, Carraro e Costa con Della Morte e Rauti sulla trequarti con Morra punta.

IlCrotone invece predilige l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali D’Alterio, protetto dal quartetto Guerin, Armini, Cocetta e Giron. In mediana Gallo-Stronati con Silva, Tumminello e Vitale dietro all’unico centravanti ovvero Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VICENZA CROTONE

Il Vicenza è favorito e a dirlo sono anche le quote per le scommesse che assegnano ai biancorossi il valore di 1.88 contro i 4.50 del 2 fisso per il Crotone e i 3.25 del pareggio. Gol a 1.84, No Gol a 1.75.

