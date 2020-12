Diretta/ Vicenza Entella (Serie B) streaming video DAZN: berici per il riscatto

DIRETTA VICENZA ENTELLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Vicenza Entella in diretta dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Berici chiamati al riscatto dopo la sconfitta di Lecce di domenica scorsa, che ha lasciato l’amaro in bocca perché subita in rimonta, dopo una partenza molto brillante che aveva fatto pensare di poter far risultato in uno dei campi più difficili del torneo cadetto. I biancorossi restano a +2 dalla zona play out ma non vincono dal match interno del 19 dicembre scorso, mentre proprio domenica scorsa l’Entella ha finalmente trovato la prima vittoria in campionato. Rotondo 3-0 al Pescara e ultimo treno salvezza preso in extremis dai liguri, che restano da soli in fondo alla classifica ma hanno visto accorciarsi le distanze sullo stesso Pescara e sulla zona play out, ora distante 6 punti. La sfida allo stadio Menti sarà particolarmente importante per definire le prospettive per il 2021 in chiave salvezza per entrambe le squadre.

La diretta tv di Vicenza Entella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni di Vicenza Entella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mimmo Di Carlo con un 3-4-3: Grandi; Padella, Pasini, Bizzotto; Zonta, Cinelli, Da Riva, Barlocco; Jallow, Marotta, Meggiorini. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Vivarini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa, Pavic; Paolucci, Mazzocco, Koutsoupias; Schenetti; Mancosu, De Luca.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Vicenza e Entella, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.80, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.33.

