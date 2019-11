Diretta Vicenza Fano/ Streaming video tv: tutto facile per la capolista? (Serie C)

Vicenza Fano sarà diretta dal signor Gino Garofalo, e si gioca domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza: sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I berici stanno dimostrando di credere più che mai al primo posto e alla possibilità di prendersi un ritorno in Serie B che rappresenta l’obiettivo primario da quando il presidente Rosso ha trasferito nel capoluogo il titolo della Bassano Virtus. Le ultime vittorie contro Triestina e Ravenna hanno mantenuto il Vicenza in prima posizione, ma alle spalle c’è bagarre e servirà evitare distrazioni contro un Fano che è la squadra al momento più in crisi del raggruppamento. Ci sono ben sei sconfitte consecutive per i marchigiani messe in fila contro Carpi, Vis Pesaro, Triestina, Arzignano, Modena e domenica scorsa in casa contro il Piacenza. Serie nera che ha portato il Fano da solo all’ultimo posto in classifica, staccato di un punto dall’Imolese.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Vicenza Fano, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FANO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Vicenza Fano, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Vicenza, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Il Vicenza allenato da Mimmo Di Carlo sarà schierato con un 4-4-2: Albertazzi; Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero; Zarpellon, Zonta, Emmanuello, Giacomelli; Saraniti, Arma. Risponderà il Fano guidato in panchina da Fontana con un 4-3-3: Viscovo; Tofanari, Di Sabatino, Gatti, Ricciardi; Sapone, Parlati, Carpani; Kanis, Barbuti, Baldini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio a una quota di 5.25 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 14.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.75 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA