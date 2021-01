Diretta/ Vicenza Frosinone (Serie B) streaming video Rai: ciociari per ripartire

DIRETTA VICENZA FROSINONE: SFIDA DA VINCERE PER I PADRONI DI CASA!

Vicenza Frosinone, in diretta venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie B. E’ chiamato a ripartire il Frosinone che ha chiuso l’anno in maniera molto complicata a causa dell’emergenza Covid che ha colpito il gruppo squadra. 2 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 4 impegni di campionato, col match contro il Pisa rinviato proprio per le numerosissime defezioni dovute ai tanti giocatori risultati positivi. I ciociari al momento, pur con una partita disputata in meno, dividono il settimo posto in classifica col Venezia, a -6 dalla Salernitana seconda. Prima della sosta ha lanciato invece uno squillo molto importante il Vicenza. Venti di crisi avevano soffiato per i berici dopo la sconfitta interna contro l’Entella, a Brescia è arrivata invece una rotonda affermazione per 0-3, importantissima anche per il morale considerando che tra le Rondinelle e i veneti c’è anche una storica rivalità. E la zona play out con questo blitz esterno è tornata lontana 4 punti per i biancorossi.

DIRETTA VICENZA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Frosinone sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FROSINONE

Le probabili formazioni della sfida tra Vicenza e Frosinone allo stadio Romeo Menti di Vicenza. I padroni di casa allenati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Perina; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Bizzotto, Pontisso, Da Riva, Rigoni L., Giacomelli; Jallow, Gori. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eusebio Di Francesco con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Bardi; Salvi, Curado, Szyminski; Zampano, Carraro, Maiello, Rohden, Beghetto; Ciano, Parzyszek.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie B tra Vicenza e Frosinone. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 2.75, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 2.90 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 2.85 la posta scommessa.

