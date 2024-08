DIRETTA VICENZA GIANA ERMINIO (RISULTATO FINALE 2-2): PALO DI DE COL NEL FINALE!

Finale di partita infuocato al “Menti”: il Vicenza al 35′ riesce a portarsi in vantaggio con Luca Zamparo, che insacca di testa su cross di Zonta. Non si perde d’animo però la Giana Erminio che al 42′ ritorna a galla con il 2-2: gran botta all’angolino di Andrea Piazza. Nel recupero, al 94′, il Vicenza ha il potenziale match point ma lo sfiora soltanto De Col, che manda sul palo il pallone del possibile 3-2: si chiude in parità. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE LA DIRETTA VICENZA GIANA ERMINIO, IN TV E STREAMING

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Vicenza Giana Erminio, vi dovrete solo preoccupare di abbonarvi a Sky o NOW: entrambe hanno infatti i diritti per tutte le gare di Serie B.

La diretta streaming sarà sempre visibile sull’emittenti sopracitate. Sky Go e l’applicazione di New sono infatti scaricabili su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre al pc.

CI PROVA DELLA MORTE

Dopo 2′ nella ripresa la Giana Erminio resta in dieci uomini, viene espulso Alessandro Lamesta che era già stato ammonito nella prima frazione. Ci prova Costa su punizione con i berici che protestano per un presunto fallo di mano in barriera, quindi viene ammonito Ferri. Cambio nel Vicenza con Della Morte che prende il posto di Greco, all’11’ proprio Della Morte ci prova col pallone che sorvola di poco la traversa. Ancora cambi nel Vicenza, Zamparo e Talarico prendono il posto di Rauti e Leverbe. Altro sinistro al volo di Della Morte senza fortuna, al 23′ la difesa della Giana chiude su una verticalizzazione di Zonta per Zamparo. (agg. di Fabio Belli)

GOL ALL’ESORDIO PER L’EX RIMINI

Vengono ammoniti Lamesta e Leverbe con la pressione del Vicenza che aumenta progressivamente col passare dei minuti, a caccia del pareggio. Al 42′ i berici trovano l’1-1: assist di Costa e delizioso tocco di Claudio Morra che scavalca Luca Mora. Gol all’esordio per Morra con la maglia del Vicenza e squadre che vanno negli spogliatoi all’intervallo in parità, con la Giana mai pericolosa nella seconda metà del primo tempo. (agg. di Fabio Belli)

BERICI IN DIFFICOLTÀ

Al 3’ minuto, Costa calcia una punizione che però finisce alta sopra la traversa. Al 5’, la Giana Erminio si rende pericolosa con Spaviero che mette in mezzo un pallone invitante, ma nessuno dei suoi compagni riesce ad arrivarci. Al 16’, Sandon rischia grosso perdendo un pallone pericoloso, ma Costa riesce a rimediare. Al 19’, la Giana Erminio passa in vantaggio: Luca Ferri sbuca in area vicentina sugli sviluppi di un corner e insacca lo 0-1. La Giana continua a spingere, approfittando degli errori dei biancorossi, con Cuomo che poco dopo salva in angolo su un tiro di Spaviero. Al 25’, la partita viene interrotta per il cooling break.​ (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Vicenza Giana Erminio: ci resta però ancora qualche minuto per provare a curiosare nelle statistiche delle due formazioni nella scorsa stagione calcistica. Il ricordo è piacevole per entrambe, ottime protagoniste nel girone A di Serie C. Il Vicenza infatti chiuse al terzo posto con 71 punti, frutto di un cammino con ben venti vittorie, undici pareggi e sette sconfitte; fu poi eccellente anche il cammino ai playoff, pur con il comprensibile rimpianto per la sconfitta proprio in finale contro la Carrarese.

Fatte le debite proporzioni, fu ottima anche la stagione della Giana Erminio, che raggiunse il secondo turno dei playoff dopo il settimo posto in classifica con 53 punti per la squadra di Gorgonzola, che arrivarono in virtù di quindici vittorie, otto pareggi e di nuovo quindici sconfitte. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Vicenza Giana Erminio comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VICENZA GIANA ERMINIO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Vicenza Giana Erminio, partita valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, raggruppamento A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di sole quattro sfide dal 2018 ad oggi: il primo incrocio allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza è, infatti, datato 16 settembre 2018 e racconta di un pareggio senza reti.

Il secondo e ultimo match sul campo dei biancorossi, invece, è relativo allo scorso campionato di Serie C: nell’occasione netto successo dei padroni di casa (3-1) con i gol realizzati da Della Morte, De Col e Rolfini, tutti nella ripresa. Nel mezzo, inoltre, due sfide in casa della Giana Erminio e due vittorie ospiti: la prima di misura (0-1) il 29 dicembre 2018, la seconda molto più netta (1-5) il 10 settembre 2023. (Giulio Halasz)

VICENZA GIANA ERMINIO, FIN QUI SOLO VITTORIE

È difficile trovare due squadre più in forma di queste due. La diretta Vicenza Giana Erminio mette contro due squadre che fin qui hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione, delegittimando la loro presenza in Coppa Italia Serie C. La sfida si giocherà domenica 25 agosto 2024 alle ore 20:45.

I biancorossi sono riusciti a battere l’Atalanta U23 ai sedicesimi grazie alla doppia dell’ex Torino Rauti che hanno reso inutile il gol di Vlahovic per gli orobici. Ora il Vicenza affronterà il Rimini per quanto riguarda gli ottavi.

La Giana Erminio invece ha disputato già turni, entrambi positivamente, in Coppa Italia Serie C. Prima ha battuto 2-1 la Juventus U23 in virtù delle reti di Ballabio e Montipo, dopodiché ha eliminato l’Entella con gol di Trombetta.

LE PROBABILI FORMAZIONI VICENZA GIANA ERMINIO

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Vicenza Giana Erminio. I biancorossi scenderanno in campo con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali Confente, terzetto arretrato composto da De Col, Fantoni e Cuomo. Gli esterni saranno Cavion e Costa con Rossi e Carraro in mediana. Greco agirà dietro alla coppia Rauti-Zamparo.

Risposta della Giana Erminio con il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Moro mentre in difesa Caferri, Ferri, Piazza e Alborghetti. A centrocampo Pinto e Marotta con Lamesta, Muzio e Spaviero trequartisti alle spalle dell’unica punta Trombetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VICENZA GIANA ERMINIO

È arrivato il momento di chiudere la nostra analisi sul match con le quote per le scommesse Vicenza Giana Erminio. Partiamo indicando qual è la favorita secondo i bookamkers ovvero i rossoblu a quota 2.45 contro i 2.85 per gli ospiti e i 2.95 del pareggio.

Andiamo ora a vedere il discorso delle reti. L’Over 2.5, almeno tre gol nella sfida, è offerto a 2.45 con l’Under alla stessa soglia a 1.47. Gol a 2.05, No Gol a 1.62