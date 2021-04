Diretta/ Vicenza Lecce (Serie B) streaming video DAZN: salentini alla riscossa

DIRETTA VICENZA LECCE: SFIDA DURA PER GLI OSPITI…

Vicenza Lecce, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Salentini alla riscossa dopo l’ultima sconfitta interna subita contro la Spal, che ha interrotto un momento magico della stagione per la squadra allenata da Eugenio Corini. Il ko contro gli estensi ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive che hanno portato il Lecce dalle retrovie della zona play off ad essere il candidato numero uno per il secondo posto e il salto diretto in Serie A.

L’unica vera contendente sembra essere la Salernitana, tornata lo scorso weekend a -1 dalla seconda piazza, mentre restano rispettivamente a -5 e a -6 il Venezia e il Monza. Il Vicenza ha subito una doppia sconfitta nelle trasferte contro Ascoli e Reggina, dicendo probabilmente addio alle velleità di inserimento in zona play off. I berici restano a +7 rispetto ai play out ma dopo questo rallentamento sembra prudente trovare una nuova ripartenza ed evitare a ritrovarsi coinvolti in discorsi che sembravano ormai messi da parte, riguardanti la zona più calda della classifica.

DIRETTA VICENZA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Lecce non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LECCE

Le probabili formazioni della sfida tra Vicenza e Lecce allo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Mimmo Di Carlo scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Da Riva, Rigoni, Agazzi; Vandeputte, Gori, Nalini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Coda, Pettinari, Björkengren, Gallo, Majer, Hjulmand, Henderson.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Vicenza Lecce, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3.90 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.15 volte l’importo investito con questo bookmaker.



