DIRETTA/ Vicenza Lecce video streaming tv: dominio pugliese nelle ultime sfide

DIRETTA VICENZA LECCE: TESTA A TESTA

Approcciandoci alla diretta di Vicenza Lecce possiamo notare non pochi precedenti tra queste due squadre. Prendiamo in considerazione gli ultimi 10, nei quali si registrano ben 7 vittorie salentine a fronte di una sola affermazione del LaneRossi, che peraltro è arrivata in trasferta nel dicembre 2006. Il Lecce invece ha battuto il Vicenza qui al Romeo Menti nello scorso campionato: anche in quell’occasione era aprile e si giocava per la 34^ giornata, a decidere erano stati i gol di Stefano Pettinari e Liam Henderson, con in mezzo il temporaneo pareggio veneto firmato da Lamin Jallow.

DIRETTA/ Como Vicenza (risultato finale 0-2): la chiude Meggiorini!

Per trovare invece l’ultima volta in cui il Vicenza ha vinto in casa contro il Lecce dobbiamo tornare al maggi 1995: due anni e mezzo più tardi le due squadre si sarebbero trovate in Serie A dove sono state avversarie in qualche occasione, quel giorno i biancorossi lanciati verso una grande promozione, e allenati da Francesco Guidolin che li avrebbe poi condotti a vincere la Coppa Italia e in semifinale di Coppa delle Coppe, avevano sbrigato la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Maurizio Rossi e Alberto Briaschi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Lecce Pisa (risultato finale 2-0): Farago firma il raddoppio!

DIRETTA VICENZA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Vicenza Lecce sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Vicenza Lecce in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

DIRETTA/ Lecce Pescara Primavera (risultato finale 5-1): pokerissimo dei salentini

OBIETTIVI OPPOSTI!

Vicenza Lecce, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Destini che si incrociano tra retrocessione e promozione: il Vicenza ha evitato la discesa diretta in Serie C nello scorso turno di campionato vincendo in casa del Como, ma il destino dei berici resta appeso a un filo con i play out lontani ancora 3 lunghezze.

Per sperare ancora i veneti saranno chiamati a frenare gli impeti di un Lecce sicuro con una vittoria nelle ultime due partite di brindare al ritorno in Serie A dopo due stagioni. Salentini che vorrebbero sfruttare già il primo match point, dopo il cruciale scontro diretto vinto col Pisa che ha portato i giallorossi a +4 dal Monza terzo. All’andata Lecce vincente per 2-1 contro il Vicenza tra le mura amiche dello stadio Via del Mare.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Lecce, match che andrà in scena al Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Maggio, Pasini, De Maio, Lukaku; Zonta, Bikel, Cavion; Dalmonte, Diaw, Ranocchia. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Calabresi, Tuia, Lucioni, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA