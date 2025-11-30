Diretta Vicenza Lecco streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA VICENZA LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi instanti ci separano dalla diretta di Vicenza Lecco, proprio quanto basta per presentarvi una disamina sulle statistiche pre partita di queste due squadre, il nostro obiettivo infatti è quello di capire attraverso questi dati come si muoveranno le squadre in campo e la relativa favorita. Il Vicenza porta dati significativi: 56% di possesso, 1,9 xG, 1,4 xA, e un volume offensivo consistente (13 tiri totali, 5 nello specchio). Il 62% delle occasioni nasce dal corridoio destro, dove la squadra crea costantemente superiorità. Il baricentro solido (45 metri) consente 11 recuperi offensivi e una presenza costante nella metà campo rivale.

Il Vicenza è anche una delle squadre più pericolose sui corner: 6,1 battuti, 2,9 concessi, con un tasso di conversione molto alto. Il Lecco invece si basa su una struttura più compatta: 48% di possesso, 1,3 xG, 1,1 xGA, e una difesa che concede poco nell’area piccola (3,4 tiri nello specchio subiti). Il 55% delle occasioni nasce da transizioni rapide e cambi campo, mentre la squadra è molto efficace nei finali (46% dei gol dopo il 70’). La media corner è più contenuta (4,2 battuti, 6 concessi), segno di un baricentro più prudente. Ora via al commento live della diretta di Vicenza Lecco, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

VICENZA LECCO: PRIMA CONTRO SECONDA!

Prima contro seconda nella diretta Vicenza Lecco: la partita si gioca alle ore 14:30 di domenica 30 novembre e il contesto naturalmente è quello del girone A di Serie C 2025-2026, per la 16^ giornata. Sfida al vertice, ma in realtà con differenza netta: il Vicenza ha infatti ben 9 punti di vantaggio sul Lecco.

Compito dei bluceleste quello di provare a riaprire la corsa alla promozione diretta, ma è dura: intanto la squadra ha perso due delle ultime tre partite di campionato e il ko interno contro il Cittadella ci ha detto di come i veneti siano in grande forma, con la possibilità anche di prendere il posto del Lecco all’inseguimento della capolista.

Dal canto suo il Vicenza non si ferma: ogni tanto rallenta, come accaduto contro l’Union Brescia nell’altro big match, ma con 12 vittorie e tre pareggi è ancora imbattuto e sta imprimendo un ritmo che al momento nessuno è riuscito a tenere, del resto le premesse parlavano del LaneRossi come grande favorito per la promozione.

Adesso non ci resta che tuffarci nella diretta Vicenza Lecco andando a vedere se i lombardi accorceranno le distanze o si staccheranno ancora di più, il pareggio sarebbe un risultato in qualche modo più utile alla capolista ma siamo abbastanza certi che entrambe le squadre saranno in campo per vincere.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LECCO

Scopriamo come Fabio Gallo potrebbe affrontare la diretta Vicenza Lecco: parliamo di un 3-5-2 con Gagno protetto da una difesa con Leverbe, Sandon e Cuomo, e di un centrocampo nel quale Rada e Cavion cercano spazio ma dovendo vincere la concorrenza di Mattia Vitale, Marco Carraro e Zonta, a destra Tribuzzi può prendere il posto di Caferri e a sinistra il capitano Filippo Costa viaggia spedito verso la conferma, davanti occhio a Stuckler e Alessandro Capello ma anche qui ci sono due giocatori favoriti, vale a dire Rauti e Morra che dovrebbero partire titolari.

Il Lecco di Federico Valente utilizza un 3-4-2-1 nel quale Romani, Battistini e Tanco formano la difesa; il portiere è sempre Furlan, poi ecco Mattia Rizzo (o Grassini) e Kritta sulle fasce laterali con Zanellato che può giocare in mezzo o sulla trequarti, nel primo caso tandem con Metlika e Voltan avanzato con Galeandro, nel secondo il settore nevralgico potrebbe vedere Bonaiti o Mihaili a giocare dal primo minuto, le soluzioni a disposizione sono valide entrambe. Come prima punta il grande favorito è Sipos, 6 gol in questi girone A di Serie C; come alternativa Valente ha Alaoui, che potrebbe avere spazio nel secondo tempo.

VICENZA LECCO: PRONOSTICO E QUOTE

Il LaneRossi è parecchio favorito nella diretta Vicenza Lecco, almeno secondo le stime dei bookmaker: secondo la Snai la sua vittoria, regolata dal segno 1, vale 1,60 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 5,25 volte la posta in palio che accompagna il segno 2 per l’affermazione dei bluceceleste, dunque il divario è evidente. L’opzione del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,40 volte l’importo investito.