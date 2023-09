DIRETTA/ Vicenza Lumezzane (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA VICENZA LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida Vicenza Lumezzane pone di fronte il miglior attacco dei biancorossi, alla pari di Pro Vercelli, Virtus Verona, Pergolettese e Pro Sesto, e la seconda peggiore difesa alla pari del Fiorenzuola. Biancorossi che hanno pareggiato la prima sfida interna di campionato contro l’AlbinoLeffe con il risultato di 0-0, ma che poi hanno espugnato il campo del Giana Erminio con il pesante tabellino che recitava 1-5. A segno per il Vicenza Rossi, Ronaldo, Ferrari, Della Morte e Pellegrini. Quest’ultimo direttamente dagli undici metri nell’extra time.

Un ottimo inizio di campionato per il Vicenza che adesso torna tra le mura amiche nel tentativo di ribaltare le sorti e ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte il Lumezzane che ha iniziato decisamente male il campionato, perdendo con il risultato di 4-1 contro la Pro Vercelli salvo poi riprendersi vincendo di misura nei minuti finali contro la Pergolettese. A segno al minuto 94 Pogliano. (Marco Genduso)

VICENZA LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Vicenza Lumezzane sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Lumezzane in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VICENZA LUMEZZANE: GARA DA PRENDERE CON LE MOLLE

Vicenza Lumezzane, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone A. Padroni di casa favoriti anche se i neo-promossi ospiti hanno iniziato la stagione con il piede giusto, ovvero con una sconfitta a Vercelli e una vittoria interna contro la Pergolettese. Meglio hanno fatto i biancorossi veneti, capaci di pareggiare contro l’Albinoleffe per poi vincere sul terreno di gioco della Giana Erminio.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Lumezzane, match che andrà in scena allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Per mister Amo Diana consueto 3-5-2 con Confente tra i pali e la linea difensiva composta da Ierardi, Golemic e Laezza. Sulle corsie laterali De Col e Costa mentre in avanti spazio a bomber Ferrari e Rolfini. Gli ospiti allenati da Arnaldo Franzini opteranno per il solito 4-3-3 con un tridente formato da Capelli, Gerbi e Spini.

VICENZA LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Sisal per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.05.

