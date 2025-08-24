Serie C, Diretta Vicenza Lumezzane, streaming video tv: dopo i ko nelle rispettive Coppa Italia, le due squadre vogliono partire bene (24 agosto 2025)

DIRETTA VICENZA LUMEZZANE (RISULTATO 2-0): FINE PRIMO TEMPO

Ammonito Sandon per un’entrata irregolare. Vantaggio Vicenza con la rete di Laverbe. Il numero 6 sfrutta la buona posizione per portare in vantaggio i suoi. Dopo la chiamata al Football Video Support la decisione del direttore di gara é di convalidare la rete. Giallo Vitale e Costa.

Ancora gol Vicenza, Morra non sbaglia ma c’è un problema. Fuorigioco. Si rimane sul 1-0. Raddoppio Vicenza con Sandon. Tiro da distanza ravvicinata che buca le mani del portiere. Vicenza in pieno dominio della gara. Ci provano gli ospiti con Malotti ma niente da fare. Finisce il primo tempo. (Marco Genduso)

DIRETTA VICENZA LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Comincia la sfida che vede scendere in campo Vicenza e Lumezzane. Avvio aggressivo da parte dei biancorossi che hanno subito un’occasione. Morra fa valere i suoi centimetri e colpisce di testa. Palla che non termina nello specchio della porta. Ndiaye salva tutto sul tiro di Pellizzari.

Vicenza che va vicinissimo al vantaggio, Mister Gallo carica i suoi. Costa grossa ma il suo traversone attraversa tutta l’area di rigore e viene allontanato da Pagliari. (Marco Genduso)

DIRETTA VICENZA LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa possiamo dire dal punto di vista storico per la diretta Vicenza Lumezzane? La partita di questa sera per la prima giornata del girone A della Serie C 2025-2026 vanta in totale sei precedenti ufficiali, tutti nella terza serie del calcio italiano. I numeri complessivi ci parlano di un Vicenza in netto vantaggio grazie a ben quattro vittorie a fronte di un solo pareggio e una affermazione per i bresciani del Lumezzane, il 2-1 casalingo di sabato 20 gennaio 2024.

Nello scorso campionato 2024-2025 invece la diretta Vicenza Lumezzane ci aveva fornito per la prima volta un risultato utile dei lombardi in terra veneta, cioè il pareggio per 1-1 di domenica 13 ottobre 2024, seguito però dalla vittoria esterna per 0-1 del Vicenza nella partita di ritorno, giocata naturalmente a Lumezzane domenica 23 febbraio scorso. I numeri sono quindi abbastanza chiari in favore dei biancorossi, ma adesso conta solamente ciò che succederà sul campo dello stadio Romeo Menti stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA VICENZA LUMEZZANE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Vicenza Lumezzane dovrete necessariamente abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky Sport. La diretta streaming invece sarà trasmessa sull’applicazione Sky Go.

VICENZA LUMEZZANE, COPPE INDIGESTE

Ci siamo, la diretta Vicenza Lumezzane di domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00 aprirà il campionato di Serie C Girone A delle due squadre. Una sfida che sarà utile per partire naturalmente col piede giusto e riscattarsi dopo i ko in Coppa Italia.

Il Vicenza infatti aveva superato il primo turno contro il Padova con il punteggio di 2-0 grazie a Capello e Caferri, ma ha salutato la competizione con i più quotati avversari del Genoa, sconfitta per 3-0 targata Carboni, autogol Benassi e gran gol di Stanciu.

Il Lumezzane invece ha preso parte alla Coppa Italia Serie C dove ha fatto registrare un risultato storico dato che si è trattata della prima vittoria ufficiale dell’Inter U23, squadra B dei nerazzurri: reti di Zubereke e Kamate per i meneghini, Malotti per il Lumezzane.

LE PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LUMEZZANE

Il Vicenza scenderà in camp con il modulo 3-5-2 con Massolo in porta, protetto dal terzetto Leverbe, Cuomo e Sandon. Agiranno da esterni Benassai e Caferri con Cavion, Carraro e Vitale a centrocampo più la coppia Capello-Morra.

Il Lumezzane predilige l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Bonardi, difeso da Diodato, Pogliano, De Marino e Pagliari. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Paghera e Scanzi con Rolando, Malotti e Iori sulla trequarti dietro a Ferro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VICENZA LUMEZZANE

La vittoria del Vicenza è data a meno rispetto a quella de Lumezzane, rispettivamente a 1.51 e 6.25, con il pareggio 3.60. L’Over 2.5 è offerto a 3.60 con l’Under alla stessa soglia a 1.21.