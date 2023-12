DIRETTA/ Vicenza Mantova video streaming tv: c’è una storia molto ricca (Serie C, 8 dicembre 2023)

DIRETTA VICENZA MANTOVA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Vicenza Mantova presenta due squadre che in passato si sono ritrovate contro l’altra in 36 occasioni. Mantova che ha ottenuto 10 successi; 11 sono i risultati di pareggio mentre 15 le vittorie per il Vicenza. Il miglior marcatore all’interno di questa speciale classifica risulta essere Giorgio Agostinelli, attaccante del Mantova che ha realizzato ben 4 reti contro gli avversari. La prima sfida giocata tra questi due formazioni risulta essere quella del 20 novembre 1921 con il successo del Mantova ma con il risultato di 6-2.

Video/ Novara Vicenza (2-2) gol e highlights: finale pazzo, pari tra gol e beffe! (Serie C, 3 dicembre 2023)

Questa sfida risulta essere anche, tuttora, quella con più gol nonostante l’ultima gara giocata il 19 febbraio 2023 sia terminata con lo stesso risultato ma favore del Vicenza. Da segnalare c’è sicuramente quella del 12 febbraio 2008 con il successo del Vicenza in trasferta con il risultato di 2-3 in casa del Mantova nel corso del campionato di serie B. Queste squadre ci sono affrontati in tutti i campionati italiani professionistici. (Marco Genduso)

Video/ Mantova Renate (4-1) gol e highlights: Trimboli completa la rimonta! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VICENZA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Mantova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Vicenza Mantova, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 17.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il Vicenza si trova attualmente al quinto posto nel Girone A di Serie C, avendo raccolto 26 punti in sedici giornate. La squadra guidata da Aimo Diana sta vivendo una stagione che si colloca leggermente al di sotto delle aspettative, considerando l’obiettivo della promozione in Serie B che sembra al momento piuttosto complicato da raggiungere. I biancorossi hanno perso terreno rispetto al Mantova, capolista del girone, registrando una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime tre partite di campionato. Dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Novara, il Vicenza deve cercare con determinazione una vittoria in questo scontro con la capolista per rimescolare le carte e riacquistare la fiducia necessaria per perseguire l’obiettivo della promozione.

DIRETTA/ Mantova Renate (risultato finale 4-1): poker definitivo con Fiori! (3 dicembre 2023)

Il Mantova occupa attualmente il primo posto nel Girone A di Serie C, con 38 punti conquistati nelle prime sedici giornate. La squadra guidata da mister Davide Possanzini sta mostrando ottime performance dopo essere stata salvata dalla retrocessione solo grazie al ripescaggio alla fine della scorsa stagione. I biancorossi hanno realizzato sequenze di vittorie impressionanti, specialmente all’inizio della stagione e tra ottobre e novembre, quando hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio in sette giornate. Con 31 gol segnati in sedici giornate, il Mantova vanta il miglior attacco del Girone A e ha segnato ben 13 gol nelle ultime cinque partite di campionato, dei quali 4 nell’ultimo match col Renate. Dopo la sconfitta per 2-6 nell’ultimo scontro diretto contro il Vicenza, i lombardi cercheranno sicuramente di rifarsi per consolidare la loro posizione di capolista.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Mantova, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente; De Col, Golemic, Laezza; Talarico, Jimenez, Ronaldo, Proia, Greco; Ferrari, Della Morte. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Celesia, Redolfi, Mensah, Burrai; Brignani, Galuppini, Radaelli; Fedel, Trimboli, Monachello.

VICENZA MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA