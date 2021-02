Diretta Vicenza Monza/ Streaming video DAZN: un match intrigante (Serie B)

DIRETTA VICENZA MONZA: PRONTO RISCATTO BRIANZOLO?

Vicenza Monza, in diretta dallo stadio Romeo Menti, si gioca alle ore 19:00 di martedì 9 febbraio ed è una delle partite nella 22^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Sfida interessante: mette a confronto due società nobili del nostro calcio che stanno lottando per diversi obiettivi, ma con un esito che potrebbe non essere scontato. Il Monza ha fermato la corsa dell’Empoli, rimanendo ancorata al secondo posto: certo non ha vinto e si trascina dietro una scomoda concorrenza, ma ha comunque mostrato gli artigli riuscendo a non affondare, e del resto stiamo parlando di una delle grandi candidate alla promozione diretta.

Ottimo invece il risultato del LaneRossi, che ha saputo vincere sul campo del Pordenone: in questo momento i veneti si trovano più vicini ai playout che ai playoff ma hanno battuto un colpo che potrebbe dare la definitiva svolta alla stagione. vedremo allora quello che succederà nella diretta di Vicenza Monza, intanto possiamo valutare in maniera dettagliata le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VICENZA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Monza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie B è sul portale DAZN, l’emittente che mette a disposizione le gare del campionato cadetto e al quale bisognerà essere abbonati per assistere alle immagini. La visione sarà in diretta streaming video: potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servirvi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MONZA

Per Vicenza Monza Mimmo Di Carlo potrebbe confermare la formazione che ha vinto a Lignano Sabbiadoro, magari con poche modifiche: Giacomelli si candida per prendere un posto come laterale sinistro a centrocampo, mentre Lamin Jallow insidia Meggiorini e Longo nel ruolo di attaccante. Per il resto, in porta andrà Perina con Pasini e Padella davanti a lui; sulle corsie agiranno Cappelletti e Beruatto, mentre come laterale destro è in vantaggio Zonta. Coppia centrale con Pontisso e Cinelli che sono insidiati da Agazzi. Cristian Brocchi si affida ormai al 4-3-3: possono tornare utili D’Alessandro e Gytkjaer per dare fiato a Dany Mota e Kevin Prince Boateng, potrebbe invece essere confermato Davide Diaw. A centrocampo le soluzioni sono tante: Barberis e Armellino giocano per una maglia da titolare senza dimenticarsi di Colpani, in difesa Giulio Donati e Carlos Augusto sugli esterni con una coppia centrale che sarà formata da Bellusci e Bettella, in porta come sempre andrà Di Gregorio che ha ormai vinto il ballottaggio con Lamanna, diventando titolare a tutti gli effetti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Vicenza Monza, e allora andiamo a vedere cosa ci riservano le quote del bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,75 volte la posta sul piatto; per il segno X che regola il pareggio la vincita ammonterebbe a 3,05 volte l’importo investito, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti porta in dote una cifra corrispondente a 1,92 volte quello che avrete scelto di giocare per la partita.



