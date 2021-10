Diretta Vicenza Monza/ Streaming video tv: Brocchi contro la sua ex squadra (Serie B)

DIRETTA VICENZA MONZA: STROPPA VUOLE SVOLTARE!

Vicenza Monza, in diretta mercoledì 27 ottobre alle ore 20:30 presso lo stadio Romeo Menti, sarà valida per la 10^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2021-2022. Il Vicenza è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima contro la Ternana, con il pesante risultato di 5-0. Se la vittoria arrivata tre turni fa contro il Pordenone, aveva fatto pensare ad un possibile effetto Brocchi (subentrato a Mimmo Di Carlo), le ultime uscite hanno evidenziato i problemi emersi nella prima parte di campionato. Il Vicenza è penultimo in classifica con 3 punti.

Il Monza nell’ultimo turno ha conseguito un importante successo sul Cittadella, imponendosi 1-0, grazie al gol realizzato da D’Alessandro nei minuti conclusivi del match. La formazione di Giovanni Stroppa, ha iniziato il campionato con il freno a mano tirato, e si ritrova in undicesima posizione, con 13 punti, ad una lunghezza dalla zona play-off. Posizione ben diversa da quella prospettata ad inizio stagione, ma con una rosa ampia e di qualità che sicuramente potrà dire la sua in un campionato lungo come quello di Serie B. L’ultimo precedente, risalente alla scorsa stagione, ha visto il Monza vincere per 1-2 a Vicenza.

DIRETTA VICENZA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Monza di Serie B, come di consueto sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Quest’ultima detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della seconda serie italiana. Per poter visionare le gare è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, ed è possibile seguirle anche in diretta streaming video sull’applicazione Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la Serie B, tramite le piattaforme digitali DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono l’intero campionato in diretta streaming video. Anche in questo è necessario essere abbonati per poter accedere ai contenuti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VICENZA MONZA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che prenderanno parte a Vicenza Monza di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Christian Brocchi dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-1-2. Gli undici che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto sono i seguenti: Grandi; Brosco, Padella, Calderoni; Di Pardo, Taugourdeanu, Ranocchia, Crecco; Dalmonte; Meggiorini, Diaw.

Il Monza, allenato da Giovanni Stroppa dovrebbe essere schierato in campo con il consueto modulo 3-5-2. Gli undici di partenza scelti dall’allenatore, dovrebbero essere questi: Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pereira, Valoti, Barbers, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Ciurria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Vicenza Monza di Serie B, proposte dall’agenza Snai. Non sembrano favoriti i padroni di casa, infatti il successo del Vicenza, abbinato al segno 1, è proposto a 3.35. Il pareggio, abbinato al segno X, ha una quota di 2.95. Sembra favorita la formazione ospite, la vittoria del Monza, abbinata al segno 2, è quotata 2.35.



