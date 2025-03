DIRETTA VICENZA NOVARA, BASTA ERRORI PER I BIANCOROSSI

Si gioca dalle ore 20:45 di giovedì 13 marzo 2025 la diretta Vicenza Novara. Presso lo Stadio Romeo Menti i padroni di casa provano a riprendere la loro corsa verso la vetta occupata dal Padova dopo aver pareggiato anche nel weekend in trasferta contro l’Atalanta Under 23. I cinque punti di distacco accumulati dai patavini cominciano a sembrare parecchi nonostante i sessantasette con cui i biancorossi hanno sin qui ottenuto il secondo posto nel girone A della Serie C. Già in precedenza poi i veneti avevano in ogni caso sottolineato come avrebbero preferito giocare le proprie partite in contemporanea col Padova così che una delle due compagini dovesse aver la pressione di dover a tutti i costi inseguire l’altra.

Il Novara invece non se la passa troppo bene arrivando dalla sconfitta interna patita per mano della Giana Erminio. I Gaudenziani sono in nona posizione con quarantadue punti, come l’Atalanta U23 ed a fronte dei due di penalizzazione inflitti loro dalla Federazione, ma hanno bisogno di ritornare a muoversi al più presto per evitare di essere raggiunti o scavalcati da altre compagini come l’Alcione Milano o il Renate, che incombono alle sue spalle. Davanti invece rimangono a portata di tiro Giana Erminio, Albinoleffe e Trento.

DIRETTA VICENZA NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Vicenza Novara sia con un abbonamento a Sky sia con un’iscrizione valida a Now. Le due piattaforme forniranno la visione in streaming del match di Serie C con le loro app Sky Go e Now Tv ma questa partita sarà anche trasmessa in televisione sul canale Sky Sport Calcio dell’emittente satellitare.

VICENZA NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Vecchi, stando a quanto proposto dalle probabili formazioni della diretta Vicenza Novara nelle ultime ore, dovrebbe riproporre i suoi biancorossi in avvio di partita secondo un 3-4-1-2 con Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, Zonta, Ronaldo, Carraro, Costa, Capone, Rauti e Ferrari. Il modulo 3-5-2 con Minelli, Cannavaro, Bertoncini, Khailoti, Calcagni, Ranieri, Di Munno, Basso, Agyemang, Da Graca e Ganz dovrebbe invece essere la scelta meditata dal tecnico Gattuso per disporre i Gaudenziani almeno dall’inizio delle ostilità.

VICENZA NOVARA, LE QUOTE

Il pronostico dell’esito finale per la diretta Vicenza Novara sembra essere particolarmente positivo nei confronti dei padroni di casa, a giudicare dalle quote proposte dai bookmakers nostrani ed internazionali. Per esempio sia Netwin che Betsson credono molto nel successo dei biancorossi appunto pagando il segno 1 a 1.44 mentre il 2, che equivale al successo dei piemontesi, è invece fissato ad un impressionante 7.00. Il pareggio risulta al momento l’opzione più indicata se si vuole provare a vincere con l’x dato ad un buon 3.80.