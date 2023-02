Diretta/ Vicenza Novara, streaming video tv: caccia ai tre punti (Serie C)

DIRETTA VICENZA NOVARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Vicenza Novara, in diretta mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di una vittoria per i rispettivi obiettivi e reduci da una brutta sconfitta.

Il Vicenza è al terzo posto con 41 punti, a tre punti dalla capolista Pordenone: sin qui dodici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus Under 23. Il Novara, invece, è all’ottavo posto con 34 punti, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. Piemontesi reduci dalla sconfitta per 0-1 contro la Pro Vercelli.

VICENZA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Novara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vicenza Novara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA NOVARA

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Vicenza Novara. Partiamo dai biancorossi, in campo con il 3-4-2-1: Confente, Ierardi, Pasini, Bellich, Valietti, Ronaldo, Cavion, Greco, Rolfini, Ferrari, Dalmonte. Passiamo adesso ai piemontesi, schierati con il consueto 3-5-2: Pissardo, Benalouane, Ariaudo, Illanes Minucci, Marginean, Masini, Di Munno, Rocca, Urso, Galuppini, Spalluto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Vicenza Novara è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Vicenza è a 1,87, il pareggio è a 3,55, mentre il successo è a 3,85. Passiamo alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,15. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,97 e 1,75.

