Diretta/ Vicenza Novara (risultato 1-0) video streaming tv: rigore di Ferrari! (Serie C, oggi 7 aprile 2024)

DIRETTA VICENZA NOVARA (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Vicenza e Novara è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Vecchi partono bene riuscendo infatti a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Ferrari, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Boccia nei confronti di Costa. Ecco le formazioni ufficiali:

VICENZA (3-4-1-2) – Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin, Ronaldo, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. A disposizione: Massolo, Gallo, Proia, Cavion, Greco, Delle Monache, Busato, Talarico, Sandon, Fantoni. All.: Vecchi. NOVARA (3-5-2) – Minelli; Lorenzini, Boccia, Khailoti; Calcagni, Di Munno, Ranieri, Urso, Bonaccorsi; Bentivegna, Ongaro. A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Gerardini, Donadio, Schiro, Cannavaro, Caravaca, Migliardi, Caradonna, Ngamba, Vilhjalmsson. All.: Gattuso. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VICENZA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Novara sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Novara in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA!

La diretta della sfida che vede scendere in campo Vicenza Novara evidenzia due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al quarto e diciassettesimo posto. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti partendo dai padroni di casa. Vicenza che ha raccolto 58 punti in questo campionato con 43 gol fatti e 26 subiti. La formazione biancorossa risulta essere la terza difesa meno battuta di questo campionato. Il miglior marcatore è invece Franco Ferrari, che di reti ne ha realizzate 10.

Da un’altra parte scende in campo la formazione piemontese che si ritrova al diciassettesimo posto con 36 punti collezionati dopo 34 partite giocate. Novara che arriva al match dopo 11 risultati utili consecutivi frutto di 8 pareggi consecutivi e tre vittorie nel mese di Febbraio contro Giana Erminio, Virtus Verona e Pro Sesto. Una vittoria oggi per i padroni di casa potrebbe significare agganciare il terzo posto rappresentato dalla Triestina. (Marco Genduso)

VICENZA NOVARA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Vicenza Novara, tanta attesa per una sfida che per anni è stata giocata in Serie B. Se guardiamo i testa a testa, ci accorgiamo che su 22 partite totali, il Novara ne ha vinte l’esatta metà mentre le restanti sono divise in 5 pareggi e 6 successi del Vicenza. Il primo storico scontro è stato giocato nel 1921 ed è finito addirittura 6-0 per gli azzurri, seguito da un 4-2.

Il primo successo vicentino è del 1942 con un 4-0 per i LaneRossi. Tornando ai tempi più attuali, il Vicenza ne ha vinta solamente una nelle ultime otto ovvero il 3-1 al Romeo Menti del 2017. Un andamento recente nettamente pro Novara. Staremo a vedere se si continuerà con questo trend oppure se il Vicenza ritroverà i tre punti dopo 7 anni.

(aggiornamento di Christian Attanasio)

VICENZA NOVARA: DELICATA PER GLI OSPITI!

Vicenza Novara, in diretta alle ore 18.30 di oggi, domenica 7 aprile 2023, sarà una partita di grande blasone nel contesto della trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le esigenze di classifica che ci accompagnano alla diretta di Vicenza Novara sono tuttavia piuttosto diverse tra le due formazioni: puntano in alto i padroni di casa veneti, che sono al quarto posto in classifica a quota 58 punti nonostante la sospensione della partita sul campo della Pro Sesto nella scorsa giornata, quindi l’obiettivo del Vicenza sarà evidentemente la migliore posizione possibile sulla griglia dei playoff.

Il Novara invece sta vivendo una stagione decisamente complicata e con i suoi 36 punti c’è il forte rischio che i piemontesi debbano passare dai playout per agguantare la salvezza: nella scorsa giornata c’è stato il pareggio casalingo contro il Lumezzane, un risultato discreto ma che non basta per la svolta. Vincere sul campo di una big avrebbe ben altra incidenza, ma sarà un’impresa possibile per il Novara di oggi? La risposta naturalmente arriverà dal campo, anche per questo motivo siamo davvero curiosi di seguire la diretta di Vicenza Novara…

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA NOVARA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Vicenza Novara. Stefano Vecchi potrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 per i padroni di casa del Vicenza: il portiere Confente; davanti a lui i tre difensori Cuomo, Golemic e Laezza; a centrocampo una linea a quattro che potrebbe essere composta da destra a sinistra da De Col, Ronaldo, Greco e Costa; infine il reparto offensivo del Vicenza, con Della Morte e Delle Monache schierati sulla trequarti a sostegno del centravanti Ferrari.

La risposta degli ospiti piemontesi del Novara e del loro allenatore Giacomo Gattuso invece è attesa secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili undici uomini come titolari: Lorenzini, Boccia e Khailoti nella difesa a tre davanti al portiere Minelli; a centrocampo la folta linea a cinque composta da destra a sinistra da Gerardini, Calcagni, Ranieri, Urso e Donadio; infine, il tandem d’attacco del Novara potrebbe vedere in campo dal primo minuto oggi Bentivegna e Corti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Vicenza Novara. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quindi proposto a 1,45, mentre poi si sale a quota 3,80 per il pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Novara a vincere oggi.











